Il y a 100 ans jour pour jour, un cyclone frappait La Chaux-de-Fonds

Il y a 100 ans jour pour jour, le 12 juin 1926, un cyclone faisait un mort et sept blessés entre La Chaux-de-Fonds et Les Breuleux, endommageant voire détruisant 25 fermes. Des informations tirées des archives du quotidien L’Impartial et d’un fascicule illustré, publié à l’époque de la catastrophe. « Il faisait très chaud. Il y a eu une accumulation de nuages. Le cyclone s’est déclenché tout à coup à 17h30 et il est passé sur le nord de [la Métropole horlogère], donc il a surtout atteint des fermes et a poursuivi sa route jusqu’aux Breuleux. Alors qu’en 2023, la tempête affecte La Chaux-de-Fonds et particulièrement la ville », rapporte l’historien Laurent Huguenin. Celui-ci ajoute que la victime du cyclone était « un enfant qui a échappé à sa maman, emporté par le vent par ici aux Bulles, qui est retombé sur le sol et décédé sur le coup ».