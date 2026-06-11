Un couple de cambrioleurs condamnés à de la prison ferme

Un couple de cambrioleurs devra purger des peines de prison ferme, le Tribunal fédéral ayant rejeté leur recours. Ils avaient dérobé pour plus de 360’000 francs de pièces horlogères en mars 2022 dans le canton de Neuchâtel.

Leur modus operandi consistait à forcer des camionnettes de livraison en plein jour et à les dépouiller de leur contenu. Le couple n'agissait pas seul. Ils avaient fait appel à un complice pour les aider dans le repérage, le déplacement et le guet lors des cambriolages.

Dans le détail, les hommes s'occupaient des cambriolages à proprement parler, l'un forçant la porte des fourgonnettes et l'autre faisant le guet. La femme gérait la logistique, fournissant des cartes SIM prépayées pour faciliter les communications. Pour ne pas se faire repérer, la bande avait emprunté la voiture de la nounou du couple. Ils avaient quand même réussi à se faire flasher par un radar.





Deux cartons pleins de pièces d'horlogerie

Lors de leur premier cambriolage en mars 2022, ils avaient eu la main heureuse: la fourgonnette visée transportait deux cartons remplis de pièces d'horlogerie. Ils avaient ainsi réussi en une seule expédition à subtiliser l'équivalent de 360'000 francs.

Les cartons avaient été entreposés dans la cave du logement familial, avant que les pièces ne soient revendues en France. Ils avaient eu nettement moins de succès pour écouler le produit de leur vol. Ils n'avaient pas réussi à revendre les pièces d'horlogerie à leur valeur, n'en retirant que 18'000 francs.

Leur deuxième razzia, en mai 2022, avait été moins fructueuse avec un butin estimé à 4'500 francs. Ils se sont fait pincer en flagrant délit à leur troisième larcin, où cette fois la femme avait accompagné les hommes.

En pleine rue piétonne, un policier avait surpris un membre de la bande la main dans le sac, la portière de la camionnette ouverte, en train de fouiller l'intérieur. La femme, en voyant que son complice s'était fait arrêter, s'était réfugiée dans un magasin et y avait changé d'habits avant de donner l'alerte à son compagnon.





Des casiers chargés

L'homme, quadragénaire, a été déclaré coupable par le Tribunal cantonal neuchâtelois de vol en bande et condamné à trois ans de prison ferme, son sursis pour de précédentes condamnations ayant été révoqué. Des juges vaudois l'avaient en effet déjà condamné en 2018 à sept ans de prison pour brigandage et faux dans les titres. Il avait été libéré en 2020.

Quant à sa compagne, elle aussi quadragénaire, elle a écopé de 18 mois de prison, dont six mois ferme. Elle a été reconnue coupable de vol en bande et de recel. Son casier est tout autant chargé que celui de son compagnon: elle a été reconnue coupable de vol, dommages à la propriété, faux dans les titres et escroquerie par des juges valaisans, fribourgeois et vaudois.

Le Tribunal fédéral a confirmé sur toute la ligne les condamnations prononcées par les juges neuchâtelois. Les arrêts publiés jeudi ne précisent pas ce qu'il va advenir des trois enfants en commun du couple, ni des trois enfants nés de précédentes unions. /ATS