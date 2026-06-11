Philip Morris investit plusieurs millions dans son centre de recherche et développement de Neuchâtel

Philip Morris Products S.A. a investi un « montant record » de plus de 527 millions de dollars en recherche et développement en Suisse en 2025, soit 70% des dépenses globales. Une part majeure de cette enveloppe est destinée au centre de Neuchâtel. Le centre mondial de R&D emploie des centaines de scientifiques et d’ingénieurs à Neuchâtel afin qu’ils y « développent et évaluent des alternatives sans fumée à la cigarette », précise l’entreprise dans son communiqué. /comm-mlm