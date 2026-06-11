Philip Morris investit plusieurs millions dans son centre de recherche et développement de Neuchâtel

Le géant du tabac annonce un investissement record de plus de 527 millions de dollars en recherche ...
Philip Morris investit plusieurs millions dans son centre de recherche et développement de Neuchâtel

Le géant du tabac annonce un investissement record de plus de 527 millions de dollars en recherche et développement en Suisse. Une part « majeure » de ce montant est destinée à son centre mondial de R&D de Neuchâtel, « berceau du tabac chauffé ».

Philip Morris renforce sa présence en Suisse avec un investissement record de plus de 500 millions de dollars. Philip Morris renforce sa présence en Suisse avec un investissement record de plus de 500 millions de dollars.

Philip Morris Products S.A. a investi un « montant record » de plus de 527 millions de dollars en recherche et développement en Suisse en 2025, soit 70% des dépenses globales. Une part majeure de cette enveloppe est destinée au centre de Neuchâtel. Le centre mondial de R&D emploie des centaines de scientifiques et d’ingénieurs à Neuchâtel afin qu’ils y « développent et évaluent des alternatives sans fumée à la cigarette », précise l’entreprise dans son communiqué. /comm-mlm


 

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