Mathieu Agresta : « Un Mister, c’est avant tout un gentleman »

Mister suisse francophone est Neuchâtelois. Mathieu Agresta a été élu samedi à Bulle, devant 21 autres candidats romands. La Vaudoise Nadia Rochat a été élue Miss francophone. Mathieu Agresta a 33 ans, il mesure 1 mètre 83 et représentera la Suisse lors du concours Mister international cet automne à Bangkok. Hypnothérapeute débutant, assistant en soins et santé communautaire, conseiller général POP à Neuchâtel et entraîneur de kickboxing dans un club à Saint-Aubin, le Neuchâtelois s’est lancé par curiosité dans cette compétition, comme il l’a expliqué jeudi dans La Matinale. Mathieu Agresta estime avoir remporté la compétition grâce à « la passion que j’y mets, le cœur que j’y mets. Et aussi ma sensibilité et mon humanisme. » Pour lui, un Mister doit être une personne humaine avant tout. « Il y a un aspect physique, mais cela vient avec la passion et le travail. » Il fait d’ailleurs une grande différence entre un mannequin, qui représente le commercial, et un Mister qui doit « être complet, qui doit apporter quelque chose à la société. Il est représentatif d’une société. (…) C’est aussi cet aspect que l’on veut montrer à la population, la sensibilité que la personne doit avoir envers l’autre. »

Ces prochains mois, Mathieu Agresta va se préparer pour le concours de Mister international, « d’un point de vue physique, expression scénique, prestance, défilé. Et, par la suite, ce sera aussi l’accueil des nouveaux candidats. » Parce que Mathieu Agresta souhaite s’impliquer davantage dans le cadre de Mister suisse francophone. /sma