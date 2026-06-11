Les loups de Davide Rivalta soignés par la HE-Arc

Les trois loups et l'agneau, situés auprès de la Collégiale de Neuchâtel, ont fait l'objet d'une opération de conservation-restauration de la part d'étudiants de Master à la Haute Ecole Arc, ce mercredi. L'objectif était de retirer des traces de corrosions, dues notamment au passage de nombreux chiens qui laissent des déjections aux pieds des statues.

Valentin Boissonnas, maître d'enseignement HES à la Haute Ecole Arc le précise: « Quand on met une œuvre d’art à l’extérieur, c’est comme avec les voitures, ça commence à rouiller. Il faut les entretenir. » Après un premier regard le mardi, les étudiants ont eu une journée pour utiliser différentes méthodes afin de redonner leur prime jeunesse à ces sculptures. Pour les loups, en bronze, des brosses et de la pulpe de cellulose ont permis de retirer toute trace. Quant à l'agneau, en aluminium, il a fallu procéder avec de la vapeur d'eau afin de ne pas abîmer la surface. /bla