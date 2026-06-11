Le collectif ABAL hésite

Le collectif ABAL ne sait pas encore quelle décision prendre. Une chose est certaine : il n’est pas le bienvenu aux anciens abattoirs de Serrières. La Ville de Neuchâtel a sommé les squatteurs de quitter les lieux hier. Mais les jeunes artistes, qui souhaitent proposer un lieu culturel ouvert à tous et à prix libre, ne savent pas encore s’ils vont rester ou partir. Une discussion doit avoir lieu ce jeudi.

Dans son communiqué, le Conseil communal précise que les bâtiments sont insalubres et dangereux, et que le site est pollué. Un avis que ne partage pas le collectif ABAL, qui estime ne pas avoir reçu suffisamment de preuves de la part de la Ville. « C’est aussi pour ça qu’on a fait venir des personnes professionnelles du milieu, mais on est un peu en attente. C’est aussi pour ça que la décision de partir ou pas est compliquée à prendre quand on n’a pas toutes les preuves », explique Moufette, membre du collectif ABAL.

« Ça, je crois qu’on va un petit peu loin. Effectivement, ça peut arriver, mais je veux dire, on est aussi là pour faire vivre la culture. [...] Oui, un mur peut s’effondrer, mais on peut traverser la route et se faire shooter. On n’entre pas dans le bâtiment. On fait attention », ajoute-t-elle. Pour diminuer les risques, le groupe ne rentre pas à l'intérieur du bâtiment, explique-t-elle encore.

Le collectif reproche également à la Ville un manque de cohérence dans son discours. « Si le bâtiment est dans cet état-là et que la Ville laisse aussi ses employés venir prendre du matériel et travailler ici... »