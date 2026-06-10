Mazan, un procès révélateur des rapports de pouvoir

Tirer les leçons du procès de Mazan : c’est ce qu’ont entrepris d’accomplir Céline Lesourd et Perrine Lachenal. Les deux anthropologues françaises donnent une conférence jeudi soir 20h15 au Club 44 à La Chaux-de-Fonds.

L’occasion de revenir sur leur livre, « Mazan, Anthropologie d’un procès pour viol ». Après avoir coordonné le travail de 14 chercheurs, douze femmes et deux hommes, leur ouvrage réunit des centaines de témoignages et offre un point de vue inédit sur cet évènement judiciaire et ses répercussions dans la ville d’Avignon, où s’est tenu le procès pour viol de Dominique Pelicot et d’une cinquantaine d’autres hommes, condamnés par la justice française pour viol sur Gisèle Pelicot, l’épouse de Dominique.

« Un événement aussi grand soit-il n’est finalement que la somme de toutes les histoires singulières qu’il constitue », a confié Perrine Lachenal, mercredi dans la Matinale. D’où l’importance, selon elle, « d’aller voir ce que ça faisait, cet événement, aussi hors du tribunal ».

En ce qui concerne les nombreux témoignages recueillis, la chercheuse souligne un fossé. « Ce qui nous a le plus interpellés, c’est la facilité avec laquelle les femmes se sont très vite exprimées sur le procès, en étant capable de parler en « nous », nous les femmes ». En revanche, « la grande majorité des hommes avec lesquels on a parlé ne se sentaient pas vraiment concernés. » C’est pour elle l’enseignement à tirer de ce drame et des recherches qu’elle a menées : le constat qu’il existe un système qui produit « des manières d’être homme qui sont problématiques ». Pour Perrine Lachenal, « cette remise en question sur la masculinité est indispensable et surtout elle ne peut pas se faire sans les hommes, bien évidemment ». /sma-jhi