La Ville de Neuchâtel demande au collectif de quitter les anciens abattoirs de Serrières

Le Conseil communal s'est rendu sur place, ce mercredi, et a prié les occupants du collectif ...
La Ville de Neuchâtel demande au collectif de quitter les anciens abattoirs de Serrières

Le Conseil communal s'est rendu sur place, ce mercredi, et a prié les occupants de quitter les lieux. En cause, des soucis de sécurité et de salubrité.

Le collectif ABAL occupe les anciens abattoirs de Serrières, à Neuchâtel, depuis samedi 6 juin, pour y créer un lieu culturel et social. Le collectif ABAL occupe les anciens abattoirs de Serrières, à Neuchâtel, depuis samedi 6 juin, pour y créer un lieu culturel et social.

La situation aux anciens abattoirs de Serrières est désormais tranchée. La Ville de Neuchâtel demande au collectif ABAL de quitter le site au plus vite. Elle défend sa position par des notions de sécurité, les bâtiments étant insalubres et dangereux. L’ensemble du site est pollué, selon un communiqué publié mercredi en fin de journée, et aucune occupation ne peut se poursuivre sans comporter un risque dans ces conditions. Le Conseil communal précise avoir entendu les revendications exprimées par le collectif et y apportera une réponse en temps voulu.

Il précise que la démolition des deux bâtiments, planifiée de longue date, est prévue pour cet automne. Les risques de chute de débris ou d'effondrement partiel ne peuvent être excluse, selon la Ville. Le site doit rester fermé au public et désaffecté. Au-delà de cet aspect, les locaux présentent des moisissures, ainsi que des indices de pollution avérés, notamment à l'amiante et aux métaux lourds. La rénovation des anciens abattoirs n'est donc pas envisageable. /comm-bla


 

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