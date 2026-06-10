« Faites-nous rire » : Christian Mukuna en quête de l’Oscar du meilleur papa du monde

Cette semaine Christian Mukuna a troqué les punchlines mordantes contre une chronique pleine de tendresse. À l’occasion de sa toute première fête des pères, notre humoriste a raconté avec émotion la découverte de ce nouveau rôle qui a bouleversé sa vie. Entre un cadeau manifestement choisi avec l’aide très active de maman et une déclaration d’amour traduite depuis le mystérieux dialecte des bébés de trois mois, il a surtout livré le témoignage d’un homme qui découvre qu’on peut être à la fois épuisé, inquiet, et profondément heureux. Parce qu’apparemment, recevoir un jet d’urine pendant un changement de couche n’empêche pas de se sentir comblé.

Derrière son humour, Christian Mukuna évoque aussi une réalité partagée par de nombreux jeunes parents : celle d’un regard sur le monde qui change avec l’arrivée d’un enfant. En Suisse, plus de 80'000 bébés naissent chaque année, transformant autant d’adultes en spécialistes improvisés des biberons, des nuits hachées et des berceuses chantées faux. Mais au-delà de la fatigue, il y a aussi cette étrange capacité qu’ont les tout-petits à redonner du sens aux choses simples. Pour Christian Mukuna, faire rire reste une vocation. Désormais, elle s’accompagne d’une mission supplémentaire : décrocher, chaque année, l’Oscar très officieux du meilleur papa du monde.