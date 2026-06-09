Véhicule en feu sur l’autoroute

Un véhicule a pris feu sur l’autoroute en direction de Bienne à hauteur de Marin ce mardi en début d’après-midi. Celui-ci a pu se mettre sur la bande d’arrêt d’urgence. Pour les besoins de l’intervention, la Police neuchâteloise a mis en place une sortie forcée à Monruz en direction de Bienne. /sbm