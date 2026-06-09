Véhicule en feu sur l’autoroute

La Police neuchâteloise a mis en place une sortie forcée à Monruz en direction de Bienne ce ...
Véhicule en feu sur l’autoroute

La Police neuchâteloise a mis en place une sortie forcée à Monruz en direction de Bienne ce mardi après-midi.

La Police neuchâteloise est intervenue pour un véhicule en feu sur l'autoroute ce mardi après-midi à hauteur de Marin. (Photo d'illustration) La Police neuchâteloise est intervenue pour un véhicule en feu sur l'autoroute ce mardi après-midi à hauteur de Marin. (Photo d'illustration)

Un véhicule a pris feu sur l’autoroute en direction de Bienne à hauteur de Marin ce mardi en début d’après-midi. Celui-ci a pu se mettre sur la bande d’arrêt d’urgence. Pour les besoins de l’intervention, la Police neuchâteloise a mis en place une sortie forcée à Monruz en direction de Bienne. /sbm


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