Un véhicule a pris feu sur l’autoroute en direction de Bienne à hauteur de Marin ce mardi en début d’après-midi. Celui-ci a pu se mettre sur la bande d’arrêt d’urgence. Pour les besoins de l’intervention, la Police neuchâteloise a mis en place une sortie forcée à Monruz en direction de Bienne. /sbm
Véhicule en feu sur l’autoroute
La Police neuchâteloise a mis en place une sortie forcée à Monruz en direction de Bienne ce ...
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