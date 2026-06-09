Treize élèves pour écrire un roman

Inès et Tomas : c’est le titre du roman collectif écrit par treize élèves de l’Espace Ressource du Cercle scolaire du Val-de-Travers. Ces adolescents en difficultés scolaires ou comportementales ont participé au projet Roman d’école.
Ecrire un roman à plusieurs dans le cadre scolaire et le lire en public : c’est le projet Roman d’école auquel ont participé deux classes du canton de Neuchâtel ce printemps, l’une à Fleurier et l’autre à Cernier.
Les treize élèves du Cycle 3 du Cercle scolaire du Val-de-Travers qui ont pris part au projet sont issus de l’Espace Ressource. Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement destiné à des adolescents qui ne peuvent pas suivre le cursus traditionnel en raison de difficultés scolaires ou comportementales. Ce genre de projet leur permet de développer des compétences importantes notamment en matière sociale : « collaboration, coopération et échange, en sortant de l’individualisation pour construire quelque chose ensemble », précise Thierry Jaccard, l’un des deux enseignants spécialisés qui les accompagnent tout au long de l’année scolaire.
Laurent Roeckens : « Il y a parfois un ego qui crée une forme de jalousie. »
Récit pas toujours fictif
Au cours de huit ateliers encadrés par l’autrice neuchâteloise Fanny Wobmann, les élèves de Fleurier ont produit un roman intitulé Inès et Tomas qu’ils présentent au public ce mardi avec une mise en scène imaginée par la comédienne jurassienne Laurence Maître. Les élèves de la classe FS4-5 du Cercle scolaire du Val-de-Ruz ont été, eux, encadrés par l’auteur d’origine genevoise Alexandre Lecoultre. Ils ont écrit Une soirée pas comme les autres. Sans s’être concertés, les deux groupes « ont choisi de raconter des histoires qui parlent de liens familiaux, de conflits, de loyautés, de violence même », précisent les organisateurs du projet Roman d’école. « On a parfois eu l’impression que les élèves n’étaient pas dans la fiction, mais racontaient leur propre histoire », constate Laurent Roekens, éducateur et enseignant spécialisé au Cycle 3 du Cercle scolaire du Val-de-Travers.
Fanny Wobmann : « J’ai envie de leur montrer qu’ils ont autant de compétences que tout le monde. »
Une première lecture publique a eu lieu au Théâtre des Mascarons, à Môtiers, à midi. Une deuxième lecture est prévue à 17h30 au Music Art Palace à Dombresson. /aes