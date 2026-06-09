Treize élèves pour écrire un roman

Ecrire un roman à plusieurs dans le cadre scolaire et le lire en public : c’est le projet Roman d’école auquel ont participé deux classes du canton de Neuchâtel ce printemps, l’une à Fleurier et l’autre à Cernier.

Les treize élèves du Cycle 3 du Cercle scolaire du Val-de-Travers qui ont pris part au projet sont issus de l’Espace Ressource. Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement destiné à des adolescents qui ne peuvent pas suivre le cursus traditionnel en raison de difficultés scolaires ou comportementales. Ce genre de projet leur permet de développer des compétences importantes notamment en matière sociale : « collaboration, coopération et échange, en sortant de l’individualisation pour construire quelque chose ensemble », précise Thierry Jaccard, l’un des deux enseignants spécialisés qui les accompagnent tout au long de l’année scolaire.