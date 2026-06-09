« Les Experts » : Mon enfant refuse les légumes, que faire ?

Le rejet de certains aliments, et notamment des légumes, est fréquent chez les jeunes enfants. Selon Maude Cruz, diététicienne ASDD chez Littoral Therapy à Boudry, il ne s'agit généralement pas d'un signe inquiétant, mais plutôt d'une étape d'exploration alimentaire. Un enfant peut avoir besoin d'être exposé à plusieurs reprises à un même aliment avant d'accepter de le goûter, puis de l'apprécier. La patience et la régularité sont donc des alliées précieuses pour les parents, qui doivent éviter de considérer chaque refus comme un échec.

L'enjeu est aussi d'éviter que les repas ne se transforment en terrain d'affrontement. Forcer un enfant à manger, négocier avec un dessert ou exercer une pression excessive peut renforcer son opposition. Mieux vaut privilégier une ambiance détendue, proposer les aliments sans obligation et impliquer l'enfant dans la préparation des repas lorsque cela est possible. Quant aux adultes qui conservent une aversion pour certains légumes, rien n'est figé : varier les modes de cuisson, les assaisonnements ou redonner une chance à des aliments longtemps délaissés peut parfois réserver de bonnes surprises.

Les conseils de notre experte, Maude Cruz, diététicienne ASDD chez Littoral Therapy :