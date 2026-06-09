Attaque à coup de machette à Neuchâtel : l’adolescent sera jugé à Fribourg

Le jeune Fribourgeois qui a agressé un autre mineur le 11 février à Monruz, à Neuchâtel, sera jugé par le Tribunal de Fribourg. Le Tribunal pénal fédéral a publié sa décision mardi. L'attaque a eu lieu lors d'une rixe entre deux bandes rivales. La victime avait été grièvement blessée au poignet. Le blessé avait été pris en charge au CHUV, mais son pronostic vital n'a pas été engagé.

Le TPF ne s’est pas penché sur le fond de l’affaire, mais uniquement dans quel canton elle serait jugée. Les juges neuchâtelois ont demandé à être dessaisis de l’affaire. En matière de droit pénal des mineurs, les prévenus sont jugés où ils résident habituellement. Dans ce cas précis, le jeune vit dans une famille d’accueil à Fribourg, c’est donc dans ce canton qu’il sera jugé, même si sa mère réside au Locle. Depuis 2025, le prévenu est placé en famille d'accueil dans le canton de Fribourg, où il a passé son enfance./ats-sma