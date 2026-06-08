Un hélico a permis de retrouver une promeneuse perdue

Une mésaventure qui a suscité beaucoup d'inquiétude avant de connaître une issue heureuse... Comme l’explique la Police neuchâteloise dans un communiqué publié lundi matin, vers 22h15 dimanche, une habitante de la région âgée d’une cinquantaine d’année est partie se promener dans la forêt avec son chien. Elle a pris la direction du secteur boisé de Serroue à Montmollin.

Mais la balade a mal tourné. Au cours du parcours, la dame s’est blessée à un genou. Comme le raconte la Police neuchâteloise, elle s’est retrouvée incapable de poursuivre son chemin et encore plus de rentrer chez elle. Pour empirer la situation, elle n’avait aucun moyen de communication sur elle et aucune possibilité d’appeler les secours.

Son chien est alors rentré à son domicile, seul. Les proches de sa maîtresse l’ont vu arriver et ont contacté les services d’urgence. Une vaste opération s’est alors mise en place pour retrouver la promeneuse.





La Rega appelée à l'aide

La Police neuchâteloise a mobilisé plusieurs patrouilles de gendarmerie, l’unité canine, des spécialistes de la police judiciaire ainsi qu’un drone. Un dispositif renforcé par la suite avec des membres du Secours alpin ainsi que par un hélicoptère de la Rega équipé pour les recherches nocturnes, venu de la base d’Interlaken. Grâce à cet appareil, la disparue a finalement pu être retrouvée vers 3h15 du matin. Les services de secours l’ont trouvée blessée au genou et dans un état d’hypothermie, mais bien vivante.

La quinquagénaire a été prise en charge par une ambulance et transportée à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel pour y recevoir les soins nécessaires. /comm-jhi