« Le dossier du lundi » : moins de 10 ans après son interdiction par le peuple, le nucléaire fait son grand retour

Le Conseil national se prononce sur l’initiative « stop au blackout » et son contre-projet ...
« Le dossier du lundi » : moins de 10 ans après son interdiction par le peuple, le nucléaire fait son grand retour

Le Conseil national se prononce sur l’initiative « stop au blackout » et son contre-projet, lors de la session d'été. Les débats pourraient relancer la construction de nouvelles centrales en Suisse, malgré la décision populaire de sortir progressivement de l’atome il y a moins de 10 ans.

Le Conseil national se prononce sur l’initiative « stop au blackout » et son contre-projet. (Photo d'illustration). Le Conseil national se prononce sur l’initiative « stop au blackout » et son contre-projet. (Photo d'illustration).

L’énergie nucléaire pourrait renaître de ses cendres cette semaine en Suisse : le Conseil national se prononce sur l’initiative populaire « stop au blackout » et son contre-projet pendant la session d'été qui se tient jusqu'au 19 juin.

Une majorité pourrait décider de lever l’interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires. Alors que le peuple a voté sur cette mesure il y a moins de dix ans. Comment en est-on arrivé là ? On revient sur ce changement de cap avec notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier. /mvu-aca

Le dossier de Marie Vuilleumier : 

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