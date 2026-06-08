« Ma Commune à la Une » : Lignières

À Lignières, la qualité de vie ne se résume pas aux paysages, entre vignobles et nature préservée. La commune, qui compte un peu plus d'un millier d'habitants, vient de franchir une nouvelle étape en inaugurant sa zone sportive et de détente, un espace pensé pour favoriser les rencontres entre générations et renforcer la cohésion locale. Comme l'a souligné Céline Smith, rédactrice en chef du Bulcom, l'événement a rapidement dépassé le simple cadre d'une inauguration officielle. Dans une ambiance chaleureuse et festive, habitants du village et des communes voisines se sont approprié un lieu appelé à devenir un véritable point de rassemblement pour la population.

Rendu possible grâce au soutien d'un donateur privé, le projet répond à un besoin identifié depuis plusieurs années : offrir à la fois des infrastructures de loisirs accessibles à tous et un espace propice aux échanges. Des plus jeunes, déjà conquis par les installations, aux aînés venus profiter d'espaces favorisant la détente et la convivialité, chacun semble y avoir trouvé sa place. Pour Céline Smith, cette réalisation illustre aussi la dynamique qui anime aujourd'hui Lignières : celle d'une petite commune qui investit dans le vivre-ensemble et la qualité de vie afin de rester attractive, tout en préservant l'identité qui fait sa force.