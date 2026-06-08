L’Asloca veut un contrôle cantonal des loyers après travaux

Pour la Chambre immobilière neuchâteloise (CIN) cette motion populaire n’apporte aucun bénéfice. Selon son directeur Yann Sunier, la LVAL fonctionne actuellement très bien. « Le droit actuel prévoit des règles très strictes en matière de hausse de loyers », explique-t-il. Les locataires peuvent systématiquement contester les hausses de loyers. « C’est leur droit et après c’est à la justice de faire son travail pour trancher », détaille-t-il. Et d’ajouter que les loyers sont régis par le droit privé : « Ça n’a rien à faire avec l’État ». Le directeur estime également que cette modification de la loi pourrait décourager les propriétaires à entreprendre des rénovations pourtant essentielles pour le parc immobilier neuchâtelois. « Bien sûr que s’il n’y a que du neuf sur le marché les loyers deviennent chers, mais on est loin d'avoir cette situation à Neuchâtel. Des logements abordables, il y en a », termine Yann Sunier. /ats-crb