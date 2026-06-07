Un 20e anniversaire réussit pour Usinesonore Festival

Le festival basé à La Neuveville s’est terminé vendredi soir après sept jours de festivités ...
Un 20e anniversaire réussit pour Usinesonore Festival

Le festival basé à La Neuveville s’est terminé vendredi soir après sept jours de festivités. Les organisateurs étaient ravis de cette édition.

Le public a répondu présent pour les différents événement d'Usinesonore Festival. (Photo: Dimitri Montanaro) Le public a répondu présent pour les différents événement d'Usinesonore Festival. (Photo: Dimitri Montanaro)

Les dernières notes de la 10e édition d’Usinesonore Festival ont été jouées vendredi soir à La Neuveville. Une édition anniversaire qui a proposé cinq rendez-vous thématiques. Le public a répondu présent aux différents concerts, spectacles, conférences et installations sonores sur les rives du lac de Bienne. « Nous sommes très très heureux parce que nous avons vécu une édition anniversaire à la mesure de ce qu'on souhaitait », indique Julien Annoni. Le directeur de la manifestation continue, « On a accueilli beaucoup de monde, les salles étaient pleines toute la semaine et l'Esplanade du festival a fait son effet ».

Julien Annoni : « C'est l'état d'esprit que nous souhaitions insuffler à Usinesonore. »

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Julien Annoni, directeur d'Usinesonore Festival. (Photo: Dimitri Montanaro) Julien Annoni, directeur d'Usinesonore Festival. (Photo: Dimitri Montanaro)

Du temps pour penser à la suite

Le festival a choisi de jeter un regard dans le rétroviseur pour ce 20e anniversaire. Désormais Usinesonore entame une période de réflexion stratégique sur la forme à donner à ses activités pour les vingt prochaines années. « Nous cherchons toujours à créer les plus belles conditions possibles pour ce que nous avons envie de partager à notre public. Et puis, comme cette étape de 20 ans a été franchie, cet automne, nous nous autorisons un petit moment de réflexion pour nous dire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? », explique Julien Annoni.

Julien Annoni : « Nous sommes en permanence en train de nous réinventer. »

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La prochaine édition d’Usinesonore Festival devrait donc se tenir dans deux ans. /sbo


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