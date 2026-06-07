Un 20e anniversaire réussit pour Usinesonore Festival

Du temps pour penser à la suite

Le festival a choisi de jeter un regard dans le rétroviseur pour ce 20e anniversaire. Désormais Usinesonore entame une période de réflexion stratégique sur la forme à donner à ses activités pour les vingt prochaines années. « Nous cherchons toujours à créer les plus belles conditions possibles pour ce que nous avons envie de partager à notre public. Et puis, comme cette étape de 20 ans a été franchie, cet automne, nous nous autorisons un petit moment de réflexion pour nous dire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? », explique Julien Annoni.