Les voix bourdonnent à Dombresson

Cette année, le festival propose aussi aux spectateurs de s’essayer au chant avec la tête d’affiche, l’auteur-compositeur Jérémie Kisling. Mais le tout passe d’abord par un échauffement. Ce matin, l’ensemble Free’son du Locle et 1001 notes de Saint-Imier se sont produits ensemble grâce à leur chef commun, Raphaël Krajka. La formation comptait au total près d’une septantaine d’amateurs, tous portés par leur passion pour le chant, qui permet de concilier « les différentes générations, les différentes sensibilités » comme le confie le directeur entre deux échauffements « très important pour pouvoir après chanter le mieux qu’on peut ».

Le public est systématiquement armé de son livret d’information qui contient les horaires afin de planifier stratégiquement les concerts à voir. Parmi ceux-ci, nous retrouvons l’ensemble a capella Diaphane. Il est composé de cinq chanteuses issues de la Haute école de Musique de Lausanne, dont Claudine Charnay qui note l’offre du festival qui est « juste incroyable » et qui mêle professionnels et amateurs entre qui « des fois la frontière est fine ».