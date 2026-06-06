Les voix bourdonnent à Dombresson

Le Festival Bourdon regroupe plus de 700 artistes avec une passion commune pour le chant ce samedi. Il propose cinquante concerts gratuits en l’espace de douze heures : une densité unique en son genre.
Quatre scènes pour cette quatrième édition du Festival Bourdon. Le village de Dombresson s’est transformé le temps d’une journée en un réel quartier général pour les amateurs de chant. Plus de 700 artistes ont répondu présent à la manifestation organisée par le chœur d’hommes du village vaudruzien. Les quelques 40 groupes se sont produits dans des concerts d’une demi-heure afin de permettre au public une large découverte malgré la densité de l’offre. Le tout en déambulant dans différents endroits du village, tels que le temple, deux scènes montées pour l’occasion ou au nouveau Music Art Palace. Cet espace culturel ouvert en octobre 2025 au centre de Dombresson a notamment permis aux organisateurs de diversifier la programmation. Patrick Rickli, programmateur et membre du Chœur d’hommes de Dombresson, dévoile fièrement la palette de styles musicaux proposée en plus des traditionnelles chorales. Les spectateurs y retrouvent, gratuitement, du hiphop, du rap, du beatbox, du yodel ou encore de la musique issue du Bassin méditerranéen. Même si « les premiers groupes qui sont approchés sont, évidemment, les amis des chorales du district du Val-de-Ruz », certains viennent de Genève, Montreux, voire même Paris.
Patrick Rickli : « Une grande étendue de variété. »
Cette année, le festival propose aussi aux spectateurs de s’essayer au chant avec la tête d’affiche, l’auteur-compositeur Jérémie Kisling. Mais le tout passe d’abord par un échauffement. Ce matin, l’ensemble Free’son du Locle et 1001 notes de Saint-Imier se sont produits ensemble grâce à leur chef commun, Raphaël Krajka. La formation comptait au total près d’une septantaine d’amateurs, tous portés par leur passion pour le chant, qui permet de concilier « les différentes générations, les différentes sensibilités » comme le confie le directeur entre deux échauffements « très important pour pouvoir après chanter le mieux qu’on peut ».
Le public est systématiquement armé de son livret d’information qui contient les horaires afin de planifier stratégiquement les concerts à voir. Parmi ceux-ci, nous retrouvons l’ensemble a capella Diaphane. Il est composé de cinq chanteuses issues de la Haute école de Musique de Lausanne, dont Claudine Charnay qui note l’offre du festival qui est « juste incroyable » et qui mêle professionnels et amateurs entre qui « des fois la frontière est fine ».
Reportage au cœur du festival :
Les festivités se poursuivent ce soir jusqu’à 21h45, puis une silent party permettra de prolonger les échanges musicaux jusqu’au bout de la nuit. /ewa