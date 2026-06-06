Après le film, « Sauvages » s’expose au Jardin botanique

Les enjeux écologiques et culturels de la région sont au cœur de l’exposition « Sauvages » ...
Après le film, « Sauvages » s’expose au Jardin botanique

Les enjeux écologiques et culturels de la région sont au cœur de l’exposition « Sauvages », prolongeant le film d’animation du réalisateur valaisan Claude Barras. La fabrication du long-métrage est également abordée.

Le Jardin botanique de Neuchâtel accueille l'exposition « Sauvages », tirée du film de Claude Barras, du 7 juin au 1er novembre. (Photo d'arch Le Jardin botanique de Neuchâtel accueille l'exposition « Sauvages », tirée du film de Claude Barras, du 7 juin au 1er novembre. (Photo d'arch

C’est une aventure qu’on peut retrouver à Neuchâtel. Après avoir sorti son film « Sauvages », Claude Barras propose une exposition au Jardin botanique avec des documents originaux. Pour rappel, le film « Sauvages » aborde de manière poétique et sensible les relations entre humains, la culture, le social et l’écologie dans la forêt de Bornéo et sur fond de production d’huile de palme. Le tout avec un ton adapté aux enfants.

Dès ce dimanche et jusqu’au 1er novembre, il sera possible d’admirer les coulisses de ce récit en trois temps. D’abord en mettant en avant les grands enjeux écologiques et culturels sur l’ile de Bornéo, ainsi que le combat du peuple penan. Puis en racontant le processus de création du film. Enfin, le visiteur est plongé au cœur du tournages avec des photographies et des témoignages.

Une journée spéciale est déjà prévue le 30 août au Jardin botanique de Neuchâtel, en compagnie de Nelly Tungang, ambassadrice du peuple penan en Europe. /comm-swe


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