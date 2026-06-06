Apprendre à gérer sa moto pour ne pas finir dans le poteau

Dans le cadre la 12e édition de la Journée des motards, le SCAN propose une journée de sensibilisation ce dimanche. Avec comme public cible : les motards de moins de 20 ans.
La formation pour conduire une moto est indispensable. Ce message s’adresse surtout aux moins de 20 ans, mais également à tous ceux qui souhaitent acheter ce véhicule. A l’occasion de la 12e édition de la Journée des motards qui se tient ce dimanche au Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) à Malvilliers, la sensibilisation est au cœur des préoccupations. Depuis 2021, la législation permet aux conducteurs dès 16 ans de conduire une 125cm3, et donc de rouler à plus de 100km/h. Et ce, sans obligation de formation adéquate, déplore le directeur du SCAN, Philippe Burri. « La formation actuelle oblige 12h d’auto-école durant les premiers quatre mois. On a une problématique, c’est qu’on n’a pas formellement une initiation à la conduite d’une moto qui est actuellement légalement obligatoire. C’est pour ça qu’au SCAN, on incite les nouveaux conducteurs de moto à faire une initiation pour avoir les bases solides pour se lancer sur la route tout seul. »
Philippe Burri : « Contrairement à la voiture, le motard est seul. Il est nécessaire qu’il maitrise au minimum sa moto avant de se lancer. »
Depuis le changement de la législature en 2021, les statistiques montrent qu’il y a davantage d’accidents en Suisse qui concernent des motards, mais aussi davantage de conducteur de deux-roues. Le SCAN aimerait donc une évolution de la législation concernant les initiations. En attendant, le Service cantonal des automobiles et de la navigation subventionne une partie des cours moto auprès des acteurs compétents.
Un travail de longue haleine
Cette Journée des motards a bien sa place dans le calendrier du SCAN et de la Police neuchâteloise qui collaborent pour la mise en place de cet événement. « On oublie quelques fois des principes tout à fait basiques, par exemple la ceinture de sécurité pour les voitures », raconte Philippe Burri. Ce travail de longue haleine devrait continuer au fil des années selon le directeur du SCAN.
« La prévention reste importante sur le long terme. »
Programme riche à Malvilliers
Ce dimanche, différents ateliers attendent les visiteurs du SCAN. Il sera possible d’y tester des motos, mais aussi le gymkhana de l’examen pratique moto, et des balades accompagnées par les motards de la police. Il sera aussi possible de voir comment prendre en charge des blessés ainsi que la voiture-tonneau.
« L’événement est super à tous, surtout les gens qui ne sont pas encore motards. »
L’entrée est gratuite. Des foodtrucks ainsi que des stands de garages et d’auto-école seront aussi présents au SCAN. Sans oublier évidemment, la présence de la Police neuchâteloise. /swe