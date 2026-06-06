Apprendre à gérer sa moto pour ne pas finir dans le poteau

La formation pour conduire une moto est indispensable. Ce message s’adresse surtout aux moins de 20 ans, mais également à tous ceux qui souhaitent acheter ce véhicule. A l’occasion de la 12e édition de la Journée des motards qui se tient ce dimanche au Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) à Malvilliers, la sensibilisation est au cœur des préoccupations. Depuis 2021, la législation permet aux conducteurs dès 16 ans de conduire une 125cm3, et donc de rouler à plus de 100km/h. Et ce, sans obligation de formation adéquate, déplore le directeur du SCAN, Philippe Burri. « La formation actuelle oblige 12h d’auto-école durant les premiers quatre mois. On a une problématique, c’est qu’on n’a pas formellement une initiation à la conduite d’une moto qui est actuellement légalement obligatoire. C’est pour ça qu’au SCAN, on incite les nouveaux conducteurs de moto à faire une initiation pour avoir les bases solides pour se lancer sur la route tout seul. »