Réduction des attaques de distributeurs automatiques de billets

Les mesures mises en place pour lutter contre les attaques de distributeurs automatiques de ...
Réduction des attaques de distributeurs automatiques de billets

Les mesures mises en place pour lutter contre les attaques de distributeurs automatiques de billets portent leurs fruits en Suisse, selon le Conseil fédéral. Ce dernier estime qu’aucune modification législative n’est nécessaire, au vu de la forte baisse des cas enregistrés.

En fin d'année 2025, les deux bancomats à l'intérieur de Marin Centre avait fait l'objet d'une attaque à l'explosif. (Photo: Police neuchâteloise) En fin d'année 2025, les deux bancomats à l'intérieur de Marin Centre avait fait l'objet d'une attaque à l'explosif. (Photo: Police neuchâteloise)

Les mesures prises pour lutter contre la multiplication des attaques contre les distributeurs automatiques de billets ces dernières années ont porté leurs fruits. Le Conseil fédéral estime vendredi qu'aucune modification législative n'est nécessaire. 

Malgré les attaques l'été dernier à Couvet et en fin d'année à l'intérieur de Marin Centre, le nombre de vols de bancomat est en diminution en Suisse.

Grâce à une meilleure prévention, à la coopération internationale et à la répression policière, seuls 24 vols de distributeurs automatiques ont été enregistrés en Suisse l'année dernière. C'est deux fois moins que l'année précédente et le chiffre le plus bas depuis 2019, selon un rapport du gouvernement. Le taux de réussite des cambrioleurs de distributeurs automatiques s'élevait à environ 30% l'année dernière.

Le Conseil fédéral a également indiqué que les tables rondes organisées par l’Office fédéral de la police (fedpol) au niveau technique ont largement contribué à la baisse du nombre d’attaques. Le groupe d’experts a recommandé différentes mesures, telles que l’installation de volets de protection et une réduction du niveau de remplissage des distributeurs automatiques. ATS


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