Placido Domingo à Neuchâtel

Le ténor espagnol se produit en novembre au Temple du Bas pour un récital unique en Suisse ...
Placido Domingo à Neuchâtel

Le ténor espagnol se produit en novembre au Temple du Bas pour un récital unique en Suisse romande.

Placido Domingo chantera aux côtés d'artistes neuchâtelois. (Photo : CJ Event). Placido Domingo chantera aux côtés d'artistes neuchâtelois. (Photo : CJ Event).

La star internationale du chant lyrique Placido Domingo sur scène à Neuchâtel. L’association CJ Event Production l’a annoncé jeudi soir dans un communiqué. Le ténor se produira le 24 novembre au Temple du Bas, pour une soirée unique en Suisse romande. Il sera accompagné de deux voix neuchâteloises : la soprano Laurence Guillod et Rubén Amoretti, basse. Ils interpréteront un répertoire constitué de grands airs d’opéra, de zarzuela et de musique classique. La billetterie est en ligne.

Placido Domingo, 85 ans, est espagnol. Il a remporté sept Grammy Awards et interprété plus de 150 rôles au cours de sa carrière. /comm-jhi


 

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