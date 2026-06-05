Le Réseau des villes de l’Arc jurassien analyse ses centres urbains

Le Réseau des villes de l’Arc jurassien (RVAJ) réfléchit à la dynamisation des centres-villes. Le RVAJ a célébré ses 30 ans ce vendredi lors de son assemblée générale qui s’est tenue à Delémont. L’organisme qui regroupe 17 villes de la région a pris connaissance d’un diagnostic économique des centres urbains de l’Arc jurassien.

L’étude, mandatée par le RVAJ, a été réalisée par la société lausannoise Microgis. Le document montre que la densité des services présentiels - comme les commerces, les services et les loisirs - est en baisse de 25%, en moyenne, dans toutes les villes de l’Arc jurassien entre 1995 et 2023.





Une baisse pas si prononcée

Le directeur de Microgis, Abram Pointet, relève toutefois que « la baisse n’est pas si forte que cela en 30 ans » mais souligne que « certains métiers sont plus impactés que d’autres », notamment en raison de la concurrence du commerce sur internet.

L’étude montre que Delémont et Porrentruy résistent mieux avec une diminution de 10%. Le recul est, à l’inverse, très fort à Tramelan, La Neuveville, Tavannes ou encore au Locle avec des baisses de 40% à 50%. Toutes les activités sont concernées, à l’exception des commerces de santé et de beauté ainsi que des services médicaux et paramédicaux. La diminution des activités présentielles touche en particulier les centres avec moins 28%, contre 17% en général.

« Des centres commerciaux ou des services s’implantent en périphérie et dans d’autres quartiers que le centre-ville et cela dilue un peu le tout », indique Abram Pointet en guise d’explication à ce dernier constat. Plusieurs pistes d’actions ont été évoquées dans les discussions qui ont suivi la présentation de l’étude. Parmi les idées figurent la limitation de la dispersion des activités commerciales hors des centres, la promotion d’un équilibre entre les commerces de proximité - comme les boulangeries, les cafés et les épiceries - et les activités de destination - comme les services sur rendez-vous et les prestations spécialisées – ou encore la mise en place d’animations et d’événements à même de favoriser l’attractivité.