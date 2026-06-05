L’énergéticien Eli10 doit renouveler sa direction

Le groupe Eli10, actif dans les métiers de l’énergie et des réseaux, doit trouver un nouveau directeur. Le fondateur et directeur général depuis 2013, Christian Messerli, a fait part au Conseil d’administration de sa volonté de prendre sa retraite à l’issue de l’année 2026.

Dans un communiqué, publié ce vendredi, le Conseil d’administration assure que la décision a été anticipée et préparée et permet « d’assurer une transition progressive et structurée de la direction générale ».

Le processus de recrutement de la future direction générale de l’entreprise basée à Bevaix a été engagé, avec l’appui d’un cabinet spécialisé. Les démarches entreprises visent, selon le communiqué, à « garantir la continuité des activités, la stabilité de la gouvernance ainsi que la poursuite du développement du groupe ». /comm-bla