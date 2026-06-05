Des flambées de gale dans la Broye

Plusieurs cas de gale ont été récemment signalés dans des structures scolaires et parascolaires ...
Des flambées de gale dans la Broye

Plusieurs cas de gale ont été récemment signalés dans des structures scolaires et parascolaires de la Broye. L'Office du médecin cantonal vaudois dit suivre « cette situation de très près » , mais rappelle qu'il ne s'agit pas d'une infection rare et qu'elle se traite « le plus souvent très bien. »

Plusieurs cas de gale ont été récemment signalés dans des structures scolaires et parascolaires de la Broye. Photo d'illustration. Plusieurs cas de gale ont été récemment signalés dans des structures scolaires et parascolaires de la Broye. Photo d'illustration.

Révélée par La Liberté et 20 minutes, cette flambée de gale a été confirmée à Keystone-ATS par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS). Celui-ci ne précise pas les localités touchées, mais les médias évoquent la région de Payerne, Avenches ou encore Estavayer. Côté vaudois, quatre sites - un établissement primaire et secondaire ainsi que des structures parascolaires - ont signalé des cas, indique le DSAS.

Le nombre de personnes touchées n'est pas connu. La gale n'est pas une maladie à déclaration obligatoire et n'est donc pas reportée de manière systématique à l'Office du médecin cantonal. « Seules les flambées (2 cas ou plus sur une structure) nous sont annoncées », relève le Département de la santé.

Les autorités sanitaires vaudoises rappellent qu'en dehors des démangeaisons et du stress que cela peut engendrer, les conséquences pour la santé sont « quasiment inexistantes ». La maladie est par ailleurs endémique, des cas apparaissant « de façon sporadique » dans le canton. Ceux-ci sont gérés habituellement par le médecin de famille et/ou un dermatologue.

Le DSAS souligne encore que des contacts ont été pris avec les établissements concernés. Des courriers ont aussi été envoyés aux établissements, pédiatres et médecins de premier recours pour rappeler « le protocole à suivre pour l'identification précoce des cas, leur éviction le cas échéant, le traitement des contacts et le traitement de l'environnement. »

/ATS


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