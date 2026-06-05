Bientôt un nouveau look pour la coupure de 20 Val’

Pour l’association, le moment est venu de lui redonner un coup de jeune. Un concours est lancé pour trouver un nouveau visage à la coupure d’une valeur de 20 francs. Les dossiers sont à déposer jusqu’au 31 juillet.

La nouvelle coupure devrait être imprimée sur un papier différent, « plus résistant, plus proche d’un billet de banque ».