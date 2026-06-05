Bientôt un nouveau look pour la coupure de 20 Val’

Le billet de 20 Val’ circule depuis dix ans au Val-de-Travers. Un concours est ouvert jusqu’au 31 juillet pour lui donner un nouveau visuel. L’Association Val’Action constate un engouement toujours plus grand pour cette monnaie locale.
Depuis dix ans, les Vallonniers ont pris l’habitude, pour une partie d’entre eux en tout cas, de payer leurs courses dans les petits commerces avec une monnaie locale. Le billet de 20 Val’ lancé par l’association Val’Action bénéficie d’un engouement toujours plus grand : plus de 1'200'000 Val’ ont été vendus en 10 ans. « C’est complètement surréaliste », constate Fabien Currit, président de l’Association Val’Action.
Fabien Currit : « Tant qu’il y a l’appât d’importants rabais sur des achats locaux, ce billet n’est pas menacé. »
Pour l’association, le moment est venu de lui redonner un coup de jeune. Un concours est lancé pour trouver un nouveau visage à la coupure d’une valeur de 20 francs. Les dossiers sont à déposer jusqu’au 31 juillet.
La nouvelle coupure devrait être imprimée sur un papier différent, « plus résistant, plus proche d’un billet de banque ».
« Le billet de 20 Val’ actuel s’use facilement, on doit en détruire au fur et à mesure. »
La nouvelle coupure de 20 Val’ sera dévoilée le 7 novembre. Val'Action évalue à 40'000 francs le coût de cette opération. Ce montant inclut « le suivi du concours, le graphisme, la conception, l'impression, la campagne de communication et le lancement de la nouvelle coupure ». L’association lance un appel aux dons et annonce qu’une grande campagne de promotion suivra le vernissage. /aes