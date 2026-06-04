Les normes incendie ont raison du festival Seul en Scène

L’événement musical n’aura pas lieu en 2026 à Cressier. Le comité de l’association annonce ...
Les normes incendie ont raison du festival Seul en Scène

L’événement musical n’aura pas lieu en 2026 à Cressier. Le comité de l’association annonce ce jeudi l’annulation de cette 15e édition en raison de nouvelles directives de sécurité incendie imposées à la Salle Vallier.

Roxane devait se produire lors de l'édition 2026 de Seul en Scène. (Photo : archives/Bertrand Pfaff). Roxane devait se produire lors de l'édition 2026 de Seul en Scène. (Photo : archives/Bertrand Pfaff).

Seul en Scène rattrapé par les nouvelles normes incendie. Le festival musical ne se tiendra pas en 2026 à Cressier. Le comité de l’association a annoncé ce jeudi l’annulation de cette 15e édition, après l’entrée en vigueur de nouvelles directives de sécurité incendie à la Salle Vallier.

Après un contrôle, la capacité d’accueil de la salle a été réduite de 300 à 100 personnes. Le caveau, indispensable à l’organisation de la manifestation, ne peut désormais plus accueillir que 20 personnes, contre 80 lors des précédentes éditions. Cet espace servait notamment de loges pour les artistes et accueillait les soupers VIP, une source de revenus importante pour l’équilibre financier du festival.

Le comité indique avoir étudié plusieurs alternatives, dont un déplacement dans un autre lieu. Une option finalement écartée, Seul en Scène étant étroitement lié à la Salle Vallier depuis près de quinze ans. La programmation 2026 était pourtant finalisée, avec Sam Bettens, Roxane et Benjamin Amaru attendus à Cressier.

L’association ne prend pour l’heure aucune décision définitive concernant l’avenir du festival. Une réflexion sera menée en 2027 pour évaluer une éventuelle relance du projet. /comm-yca


 

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