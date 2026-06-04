« En boîte » : e-novinfo

C’est un exemple de plus de l’approche « à 360 degrés » du CEO d’e-novinfo, Adriano Todescino. Il souhaite que son groupe soit à même de proposer toute la gamme des services informatiques à une clientèle de petites et moyennes entreprises en Suisse romande. Actuellement, e-novinfo emploie au total plus de 140 personnes à Marin, mais aussi dans les cantons de Vaud, Jura et Fribourg, au service de plus de 900 clients. Une assise romande qui se double d’une déclinaison dans les différents métiers de l’informatique : technologies de l’information, support, nuage, conception de logiciels, cybersécurité, web, design, mais aussi téléphonie, électricité ou encore domotique.

Au cours de l’existence du groupe, certaines de ses entités ont été développées à l’interne, d’autres ont été achetées afin d’intégrer leurs compétences spécifiques à l’offre de l’entreprise. Une aventure qui a commencé au tournant du siècle. Au départ service informatique d’une fiduciaire, e-novinfo est devenue une entreprise à part entière, qui comptait deux collaborateurs, avant d’être rachetée par Adriano Todescino et de gagner progressivement en envergure.