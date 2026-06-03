GastroNeuchâtel : 125 ans, mais une passion intacte

GastroNeuchâtel souffle 125 bougies. La faîtière de l’hôtellerie-restauration du canton regroupe un peu plus de 500 membres dans un secteur qui totalise 4'000 emplois. Les défis sont conséquents. Mais depuis 1901, ils n’ont pas totalement changé. Karen Allemann, directrice de GatroNeuchâtel, explique que la faîtière est née à l’époque « quand le tourisme et les transports ferroviaires se sont développés : les restaurateurs se sont rendus compte qu'il y avait un besoin de se mettre ensemble et de se fédérer pour être plus fort dans ce changement. »

En 2026, 125 ans après, certaines bases reposent sur les mêmes fondements : « l'objectif est toujours d’être fédérés pour que nous, GastroNeuchâtel, on puisse défendre leurs intérêts et leurs conditions cadre. »

Mais la faîtière va plus loin : elle conseille les personnes qui souhaitent ouvrir un établissement public : « on vous explique tout ce qu'il faut faire » pour se lancer dans l’aventure. « On vous donne les outils et on vous propose des formations pour que ça se passe au mieux » explique Karen Allemann.

Et lorsqu’on lui demande comment elle perçoit l’avenir et quels sont les principaux défis, la directrice de GastroNeuchâtel n’y va pas par quatre chemins : « payer moins de taxes et gérer les charges qui augmentent ». En fin de compte, il s’agit de « donner des outils aux restaurateurs pour augmenter la rentabilité des établissements publics. Parce qu'il ne suffit pas de faire du chiffre d'affaires, il faut encore qu'il reste quelque chose à la fin du mois, tout en proposant une restauration accessible aux clients qui ont un pouvoir d'achat qui a baissé ».