« Faites-nous rire » : Quand l’été tourne à la garden-party de l’enfer pour Nathalie Devantay

Nathalie Devantay s’est attaquée à l’un des grands paradoxes de la saison : tout le monde attend l’été avec impatience, jusqu’au moment où il arrive vraiment. Entre les alertes canicule, les conseils météo répétés à longueur de journée et les projets de repas en extérieur qui tournent à l’organisation militaire, notre humoriste a dressé un portrait savoureux de nos contradictions estivales. Car dans l’imaginaire collectif, l’été sent la terrasse, les grillades et les longues soirées entre amis. Dans la réalité, il ressemble parfois davantage à une course d’obstacles entre les glaçons à renouveler, les guêpes à éloigner et les invités qui réclament une nouvelle bouteille de rosé.

Avec son sens de l’observation bien affûté, Nathalie Devantay rappelle surtout que les repas de famille en plein air sont souvent plus fatigants que reposants. Selon plusieurs études sur les habitudes estivales, les grillades figurent pourtant parmi les activités préférées des Suisses dès l’arrivée des beaux jours. Mais entre les caprices de la météo, les moustiques, les enfants qui courent partout et les débats sans fin sur l’emplacement idéal du parasol, la carte postale est parfois loin de la réalité. Au fond, son verdict est simple : quitte à profiter de l’été, autant le faire à sa manière. Même si cela signifie troquer le barbecue contre une bonne fondue à l’intérieur… accompagnée, bien sûr, d’un verre de Pinot Noir neuchâtelois.