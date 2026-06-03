Evaprod veut sauver sa rosace

23'000 francs à trouver

Restaurer une telle pièce a un prix. D’abord parce que le Théâtre des Abeilles est un bâtiment protégé. Ensuite parce que les travaux doivent être réalisés par des spécialistes, notamment des tailleurs de pierre et des maîtres verriers. « Nous devons prendre des artisans agréés par le patrimoine et par le canton », précise Jacint Margarit.

Evaprod a déjà activé plusieurs pistes pour réunir l’argent nécessaire. L’association a pu compter sur le soutien des autorités patrimoniales, sur une participation de l’ECAP liée aux dégâts causés par la tempête, mais aussi sur des demandes adressées à différentes fondations spécialisées. Une professionnelle de la recherche de fonds a également été mandatée. Malgré tout, il manque encore environ 12% du budget soit 23'483 francs.

C’est pour cette raison qu’un crowdfunding a été lancé. Et l’appel semble déjà bien entendu par le public.