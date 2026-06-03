Evaprod veut sauver sa rosace

Fragilisée par le temps et la tempête de 2023, la rosace du Théâtre des Abeilles, à La Chaux-de-Fonds, doit être restaurée. Coût estimé des travaux : un peu plus de 200'000 francs. Pour réunir les fonds, l’association Evaprod a également lancé un financement participatif.
La rosace du Théâtre des Abeilles doit être sauvée. Déjà affaiblie par plus d’un siècle d’existence, sans restauration majeure, elle a subi d’importants dégâts lors de la tempête qui a frappé la région en 2023. « On a constaté qu’il y avait de gros dégâts qui mettaient en danger la façade », explique Jacint Margarit, co-directeur et cofondateur d’Evaprod l'école de comédie musicale, théâtre, chant et danse qui est propriétaire des lieux.
La situation a nécessité une intervention provisoire. La rosace a dû être consolidée pour éviter que les dégâts ne s’aggravent. « Comme elle est fragilisée, le toit s’appuie dessus. Cela pourrait entraîner la façade », ajoute Jacint Margarit.
Jacint Margarit : « On a besoin de réaliser cette restauration assez urgemment. »
23'000 francs à trouver
Restaurer une telle pièce a un prix. D’abord parce que le Théâtre des Abeilles est un bâtiment protégé. Ensuite parce que les travaux doivent être réalisés par des spécialistes, notamment des tailleurs de pierre et des maîtres verriers. « Nous devons prendre des artisans agréés par le patrimoine et par le canton », précise Jacint Margarit.
Evaprod a déjà activé plusieurs pistes pour réunir l’argent nécessaire. L’association a pu compter sur le soutien des autorités patrimoniales, sur une participation de l’ECAP liée aux dégâts causés par la tempête, mais aussi sur des demandes adressées à différentes fondations spécialisées. Une professionnelle de la recherche de fonds a également été mandatée. Malgré tout, il manque encore environ 12% du budget soit 23'483 francs.
C’est pour cette raison qu’un crowdfunding a été lancé. Et l’appel semble déjà bien entendu par le public.
« Plus de 6'000 francs ont été réunis en pratiquement trois jours. »
Une œuvre qui compte à La Chaux-de-Fonds
La rosace n’est pas seulement un élément décoratif. Elle a aussi une valeur patrimoniale selon Jacint Margar. Elle a été réalisée par le maître verrier britannique Clement Heaton, un artiste reconnu en Suisse et à l’étranger.
« Il a participé à des projets à Bâle, Londres, Zurich ou encore New York. C’est la seule œuvre reconnue de lui à La Chaux-de-Fonds », souligne Jacint Margarit.
Le Théâtre des Abeilles est classé en catégorie 3 au patrimoine. Ce statut a permis d’obtenir une partie des aides, puisque la rosace fait partie de l’enveloppe extérieure du bâtiment.
« C’est la seule œuvre reconnue de Clement Heaton à La Chaux-de-Fonds »
La sécurité aussi au programme
Evaprod ne veut pas seulement restaurer sa rosace. L’association profite aussi de cette période pour améliorer la sécurité du théâtre. Après l’accident survenu à Crans-Montana, elle a fait venir un pompier pour évaluer le bâtiment.
Plusieurs mesures sont prévues : installer des poignées antipanique sur certaines sorties, mieux signaler les extincteurs et former les bénévoles aux procédures de sécurité.
À plus long terme et si le crowdfunding dépasse les 23'000 francs et atteint le maximum de 45'000 francs, Evaprod aimerait aussi améliorer l’isolation du théâtre. Les nombreuses fenêtres et vitraux laissent entrer le froid en hiver, ce qui fait grimper les coûts de chauffage : « Ça coûte presque plus cher qu’un spectacle », explique Jacint Margarit en rigolant.
Retrouvez le financement participatif d’Evaprod ici. /yca