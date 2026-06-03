Centrale solaire sur rails : bilan très positif après un an d’exploitation

A l’issue de la première année d’exploitation du projet pilote de centrale photovoltaïque sur rails à Buttes, son fondateur tire un bilan très positif. L’entreprise vaudoise suscite l’intérêt en-dehors des frontières nationales.
« Le bilan est très positif ! » Au téléphone, Joseph Scuderi, fondateur de l’entreprise vaudoise Sun-Ways, est ravi des constats de la première année d’exploitation de la seule centrale solaire sur rails au monde, inaugurée à Buttes en avril 2025 en partenariat avec TransN.
« Le plus important était de pouvoir démontrer que l’installation de panneaux photovoltaïques entre des rails de chemin de fer était parfaitement compatible avec l’exploitation d’une ligne ferroviaire. Après plus de 11'000 passages de trains sur la centrale, nous avons pu constater que le système d’accroche des panneaux n’a pas d’impact sur la géométrie de la voie. »
Dix minutes pour soulever et déplacer 300kg de panneaux
Connaissant la nécessité de procéder à des travaux de « maintenance tous les 3 à 5 ans » sur les voies de chemin de fer, le défi de Sun-Ways était également de prouver que son installation serait adaptée et pourrait facilement être déplacée sur les rails.
Il y a un mois, Joseph Scuderi s’est lui-même rendu sur place, de nuit, pour tester cette fonctionnalité. « Grâce à des outils spéciaux qui permettent de soulever des modules de six mètres de long comprenant chacun trois panneaux solaires et pesant environ 300 kilos, il est possible de faire rapidement glisser la centrale : dix minutes suffisent pour déplacer chaque module. »
Joseph Scuderi : « J’ai déplacé toute la centrale en l’espace de quatre heures. »
Le fondateur de ce projet révolutionnaire constate que les enseignements techniques sont positifs. Un autre point essentiel était de savoir si le niveau de salissure sur l’installation dépasserait celui d’une installation classique sur un toit. « Joyeuse constatation : à chaque passage de train, la force d’air déplacée est telle que la poussière ne peut pas réellement y rester », souligne Joseph Scuderi, qui s’est rendu lundi sur place. A cette occasion, il a d’ailleurs été décidé de ne nettoyer qu’une partie de la centaine de mètres de voie équipée afin d’évaluer cet aspect encore plus en détails.
« Nous voulons voir si les salissures qui restent sur les panneaux empêchent la production et à quel niveau. »
Stratégique pour la Suisse
Au moment de l’installation des 48 panneaux solaires sur la voie, Sun-Ways émettait l’hypothèse qu’en raison de leur position à plat la production serait diminuée de 10% par rapport à une installation plus optimale quant à l’orientation du soleil. « Au final, la diminution est de 11 à 12% », constate Joseph Scuderi avec satisfaction. En moyenne annuelle, la production de la centrale de Buttes dépasse les 16'000 kilowattheures initialement espérés.
Les analyses structurelles vont désormais se poursuivre. Joseph Scuderi précise que « la possibilité d’amoindrir la fréquence de ces analyses sera étudiée au vu des résultats très positifs après une année d’exploitation. » Le fondateur de Sun-Ways espère à présent que son projet suscitera l’intérêt à large échelle. C’est déjà le cas en-dehors des frontières nationales : « je conduis régulièrement de Genève à Buttes des délégations d’un peu partout dans le monde. Tout récemment, des Néerlandais sont venus se rendre compte sur place du projet et un contrat a été signé avec les chemins de fer italiens. » En novembre 2025, l’entreprise vaudoise avait déjà signé un contrat de collaboration avec la SCNF.
« Si on installait Sun-Ways un peu partout en Suisse, on pourrait produire près d’un térawattheure d’énergie solaire. »
« J’espère à présent susciter un intérêt de la part de nos politiciens ou des CFF, car à ce stade ce n’est apparemment pas à une priorité de faire vivre une innovation pourtant locale que d’autres pays souhaitent implémenter chez eux », glisse Joseph Scuderi. Ce d’autant qu’il estime qu’une installation « un peu partout en Suisse permettrait à Sun-Ways de produire près d’un térawattheure d’énergie solaire par année, ce qui, en collaboration avec les outils de production hydraulique des CFF, ferait de nous un moyen de production stratégique pour la Suisse. » /aes