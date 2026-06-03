Centrale solaire sur rails : bilan très positif après un an d’exploitation

« Le bilan est très positif ! » Au téléphone, Joseph Scuderi, fondateur de l’entreprise vaudoise Sun-Ways, est ravi des constats de la première année d’exploitation de la seule centrale solaire sur rails au monde, inaugurée à Buttes en avril 2025 en partenariat avec TransN.

« Le plus important était de pouvoir démontrer que l’installation de panneaux photovoltaïques entre des rails de chemin de fer était parfaitement compatible avec l’exploitation d’une ligne ferroviaire. Après plus de 11'000 passages de trains sur la centrale, nous avons pu constater que le système d’accroche des panneaux n’a pas d’impact sur la géométrie de la voie. »





Dix minutes pour soulever et déplacer 300kg de panneaux

Connaissant la nécessité de procéder à des travaux de « maintenance tous les 3 à 5 ans » sur les voies de chemin de fer, le défi de Sun-Ways était également de prouver que son installation serait adaptée et pourrait facilement être déplacée sur les rails.

Il y a un mois, Joseph Scuderi s’est lui-même rendu sur place, de nuit, pour tester cette fonctionnalité. « Grâce à des outils spéciaux qui permettent de soulever des modules de six mètres de long comprenant chacun trois panneaux solaires et pesant environ 300 kilos, il est possible de faire rapidement glisser la centrale : dix minutes suffisent pour déplacer chaque module. »