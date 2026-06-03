À la Ramée, de l’art en libre-service pour « retrouver du rêve »

À Marin, l’Atelier du lac accueille huit artistes neuchâtelois avec l’exposition « Art-K-Ologue ...
À la Ramée, de l’art en libre-service pour « retrouver du rêve »

À Marin, l’Atelier du lac accueille huit artistes neuchâtelois avec l’exposition « Art-K-Ologue ». Plusieurs œuvres s’intègrent à la nature environnante, avec la volonté de proposer des lieux pour s’émerveiller malgré les troubles du monde.

Les artistes « O » et Jo-Vanni, co-organisateurs de l’exposition, devant des dessins de L’Ange Violent exposés à l’Atelier du lac. Les artistes « O » et Jo-Vanni, co-organisateurs de l’exposition, devant des dessins de L’Ange Violent exposés à l’Atelier du lac.

Elle se détache au cœur d’une clairière, entre la roselière et une prairie fleurie. La maison noire de la Ramée héberge les œuvres de huit artistes neuchâtelois dans le cadre de l’exposition « Art-k-Ologue », jusqu’au 28 juin.

Les façades et le jardin de la maison noire accueillent également des œuvres. Les façades et le jardin de la maison noire accueillent également des œuvres.

À chaque étage de la bâtisse, exceptionnellement ouverte pour l’occasion, des tableaux d’art moderne, des jeux de miroirs, du street art… Pas une ligne artistique unique mais une volonté partagée de proposer de la beauté. « Dans le monde et ses tensions actuelles, il est bon de retrouver de la magie, des lieux où s’émerveiller », justifie Olivier von Gunten, « O » de son nom d’artiste, co-organisateur de l’exposition.


Forêt musicienne

Les œuvres se déploient également à l’extérieur, sous les reflets du soleil pour un Christ de miroirs, ou dans la forêt avec un « château musical » formé de branches et de cordes, invitant les visiteurs à improviser des mélodies aux sonorités tribales.

Ce château musical est une œuvre « hors du temps et des marchés. Elle n’est absolument pas vendable, c’est l’essence même de l’art », pour l’artiste « O ». Ce château musical est une œuvre « hors du temps et des marchés. Elle n’est absolument pas vendable, c’est l’essence même de l’art », pour l’artiste « O ».

Pour Jo-Vanni, artiste et co-organisateur, cette œuvre permet de «  s’amuser comme des enfants, quand on allait jouer dans les bois à l’époque  » 

Ecouter le son

Cette installation, entièrement composée de bois récupéré dans la forêt, reflète l’esprit de simplicité de l’exposition. «  Notre société occidentale consomme effrénément, jette…  », s’émeut Jo-Vanni, artiste plasticien et co-organisateur de l’exposition. Lui conçoit ses œuvres avec des matériaux récupérés dans les déchetteries et sourit en imaginant la surprise des archéologues du futur qui tenteront de comprendre ses créations.

Liam et son père Philippe s’essayent à la poterie avant de poursuivre leur promenade. Liam et son père Philippe s’essayent à la poterie avant de poursuivre leur promenade.

Avec «  Art-k-Ologue  », les artistes ne sont pas les seuls à exprimer leur liberté et leur créativité. Sous un écriteau «  Art en libre-service, amusez-vous  !  », les passants sont aussi invités à le faire au cours d’ateliers de poterie, de théâtre en extérieur ou de fabrication de nichoirs à oiseaux.

Cet atelier de poterie, «  c’est l’apprentissage par l’amusement  », pour l’artiste «  O  »

Ecouter le son

La maison noire de la Ramée s’ouvre aux visiteurs dès que l’un des artistes est sur place, mais assurément du jeudi au dimanche de 10h à 20h. /jti


 

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