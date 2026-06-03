À la Ramée, de l’art en libre-service pour « retrouver du rêve »

À chaque étage de la bâtisse, exceptionnellement ouverte pour l’occasion, des tableaux d’art moderne, des jeux de miroirs, du street art… Pas une ligne artistique unique mais une volonté partagée de proposer de la beauté. « Dans le monde et ses tensions actuelles, il est bon de retrouver de la magie, des lieux où s’émerveiller », justifie Olivier von Gunten, « O » de son nom d’artiste, co-organisateur de l’exposition.





Forêt musicienne

Les œuvres se déploient également à l’extérieur, sous les reflets du soleil pour un Christ de miroirs, ou dans la forêt avec un « château musical » formé de branches et de cordes, invitant les visiteurs à improviser des mélodies aux sonorités tribales.