Une nouvelle publication pour promouvoir le canton de Neuchâtel

La première édition de « L’été en Pays de Neuchâtel » est sortie le 1er juin. Son éditeur Nicolas Nyfeler propose aux acteurs locaux de mettre en lumière leurs activités, soit par des annonces, soit en leur donnant la parole. Un agenda des manifestations qui se tiennent jusqu’au 30 septembre est inclus.
Un journal papier pour promouvoir les acteurs locaux. La première édition de « L’été en pays de Neuchâtel » est sortie lundi 1er juin. Imaginée par Nicolas Nyfeler, elle donne la parole à une trentaine de commerçants, des responsables de musées, mais aussi des institutions comme la Banque cantonale neuchâteloise. Moyennant finance, ces entités peuvent soit faire paraître une annonce, soit accéder à un contenu écrit par des collaborateurs du journal. La publication propose également un agenda des manifestations qui se tiennent du 1er juin au 30 septembre. Ce genre de formats existe déjà, notamment dans le sud de la France.
Nicolas Nyfeler : « L’idée était de faire quelque chose qui puisse défendre le tourisme endogène. »
Même si la publication est financée par les annonceurs, Nicolas Nyfeler se défend de faire du pur publireportage.
Nicolas Nyfeler : « C’est avant tout une galerie de portraits. »
La publication est financée par les annonceurs: d’un côté ceux qui produisent leurs éléments, de l’autre ceux qui ont choisi de faire écrire leur texte par des collaborateurs du journal. Certaines collectivités, comme la Ville de Neuchâtel, ont acheté un espace et Tourisme neuchâtelois met le journal à disposition dans ses offices.
« On a quelque part une sorte de soutien, on a même une subvention de la Commune de Val-de-Ruz. »
« L’été en pays de Neuchâtel » s’adresse certes aux touristes, mais il est avant tout destiné aux Neuchâtelois, qui souvent ne connaissent pas si bien leur canton.
« Parfois en pays de Neuchâtel, on ne sait pas ce qu’il s’y passe. »
À l’heure où le numérique prend toujours plus d’ampleur, Nicolas Nyfeler a fait le choix du papier. Une manière de découvrir d’autres choses que ce que les algorithmes nous proposent. « Aujourd’hui on n’a plus la possibilité de regarder ailleurs que ce que les algorithmes vous demandent de regarder. »
« Les gens en ont aussi peut-être un peu ras le bol d’être sur leur téléphone (…) et le papier, ça sent bon. »
« L’été en pays de Neuchâtel » est tiré à 30'000 exemplaires. Il est principalement distribué par les artisans et les commerçants qui y figurent, ainsi que par les acteurs touristiques du Pays de Neuchâtel. Nicolas Nyfeler envisage une autre version pour les fêtes de fin d’année. /sma