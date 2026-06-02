Une nouvelle publication pour promouvoir le canton de Neuchâtel

Un journal papier pour promouvoir les acteurs locaux. La première édition de « L’été en pays de Neuchâtel » est sortie lundi 1er juin. Imaginée par Nicolas Nyfeler, elle donne la parole à une trentaine de commerçants, des responsables de musées, mais aussi des institutions comme la Banque cantonale neuchâteloise. Moyennant finance, ces entités peuvent soit faire paraître une annonce, soit accéder à un contenu écrit par des collaborateurs du journal. La publication propose également un agenda des manifestations qui se tiennent du 1er juin au 30 septembre. Ce genre de formats existe déjà, notamment dans le sud de la France.