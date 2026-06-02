Neuchâtel veut sauver le collège des Sablons

La sauvegarde du bâtiment est la priorité pour la Ville de Neuchâtel. Depuis l’effondrement ...
Neuchâtel veut sauver le collège des Sablons

La sauvegarde du bâtiment est la priorité pour la Ville de Neuchâtel. Depuis l’effondrement d’une partie du collège des Sablons, le 23 mai, une sécurisation du site a été mise en place. Le calendrier de la suite des travaux est désormais inconnu.

Une partie du collège des Sablons s'est effondrée le 23 mai 2026 à Neuchâtel. Une partie du collège des Sablons s'est effondrée le 23 mai 2026 à Neuchâtel.

Objectif : la sauvegarde du collège des Sablons. La Ville de Neuchâtel a communiqué, ce mardi, sur l’incident survenu le 23 mai dernier. Une partie du bâtiment, en travaux, s’est effondrée. « Les causes de cet incident ne peuvent pas encore être déterminées aujourd’hui et font l’objet d’études avec les meilleurs experts », détaille la Ville de Neuchâtel dans son annonce. La semaine suivant l’effondrement, une sécurisation du site suivie d’une surveillance étroite du bâtiment ont été réalisées. Actuellement, les équipes du chantier ne peuvent pas s’approcher du bâtiment.

Le calendrier précis n’est pas connu pour la suite des travaux ainsi que pour l’ouverture de la future auberge de jeunesse. La priorité pour la Ville est « la sauvegarde du bâtiment, bien qu’elle ne puisse être garantie », conclut le communiqué. /comm-swe


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Une nouvelle publication pour promouvoir le canton de Neuchâtel

Une nouvelle publication pour promouvoir le canton de Neuchâtel

Région    Actualisé le 02.06.2026 - 14:45

Baptiste Hurni : « La planification hospitalière ne doit pas être réalisée en vase clos »

Baptiste Hurni : « La planification hospitalière ne doit pas être réalisée en vase clos »

Région    Actualisé le 02.06.2026 - 14:10

Môtiers bichonne ses cibles en vue de l’Abbaye

Môtiers bichonne ses cibles en vue de l’Abbaye

Région    Actualisé le 02.06.2026 - 10:59

Le manège Gerber menacé par le contournement de La Chaux-de-Fonds

Le manège Gerber menacé par le contournement de La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 02.06.2026 - 10:28

Articles les plus lus

Alexandre Correa écrit pour se poser des questions

Alexandre Correa écrit pour se poser des questions

Région    Actualisé le 02.06.2026 - 10:13

Festi’Neuch complet !

Festi’Neuch complet !

Région    Actualisé le 02.06.2026 - 10:14

Le manège Gerber menacé par le contournement de La Chaux-de-Fonds

Le manège Gerber menacé par le contournement de La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 02.06.2026 - 10:28

Môtiers bichonne ses cibles en vue de l’Abbaye

Môtiers bichonne ses cibles en vue de l’Abbaye

Région    Actualisé le 02.06.2026 - 10:59

Marilyn Monroe aurait eu 100 ans ce 1er juin

Marilyn Monroe aurait eu 100 ans ce 1er juin

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 18:36

« Les Experts » : Mieux se connaître grâce à son profil dominant

« Les Experts » : Mieux se connaître grâce à son profil dominant

Région    Actualisé le 02.06.2026 - 09:26

Alexandre Correa écrit pour se poser des questions

Alexandre Correa écrit pour se poser des questions

Région    Actualisé le 02.06.2026 - 10:13

Festi’Neuch complet !

Festi’Neuch complet !

Région    Actualisé le 02.06.2026 - 10:14