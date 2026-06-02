Neuchâtel veut sauver le collège des Sablons

Objectif : la sauvegarde du collège des Sablons. La Ville de Neuchâtel a communiqué, ce mardi, sur l’incident survenu le 23 mai dernier. Une partie du bâtiment, en travaux, s’est effondrée. « Les causes de cet incident ne peuvent pas encore être déterminées aujourd’hui et font l’objet d’études avec les meilleurs experts », détaille la Ville de Neuchâtel dans son annonce. La semaine suivant l’effondrement, une sécurisation du site suivie d’une surveillance étroite du bâtiment ont été réalisées. Actuellement, les équipes du chantier ne peuvent pas s’approcher du bâtiment.

Le calendrier précis n’est pas connu pour la suite des travaux ainsi que pour l’ouverture de la future auberge de jeunesse. La priorité pour la Ville est « la sauvegarde du bâtiment, bien qu’elle ne puisse être garantie », conclut le communiqué. /comm-swe