Môtiers bichonne ses cibles en vue de l’Abbaye

Particularité cette année, lors des tirs d’essais, ce vendredi, un tireur visera l’œuvre d’art située au-dessus des cibles dans le cadre de la prochaine édition d’Art Môtiers qui s’ouvrira au public dès le 20 juin. Le Prix des mousquetaires et de l’Abbaye, réservé aux membres de la société, se tiendra samedi, à raison d’un tir le matin et d’un autre l’après-midi. Diverses animations sont prévues tout au long de la journée. En plus du traditionnel cortège à 18h, le clou du spectacle sera la démonstration de courses de chars romains à 19h30.





A Buttes, les tirs sont publics

A Buttes aussi, le week-end sera marqué par l’Abbaye, de vendredi dès 17h jusqu’à dimanche soir. Des tirs ouverts à tous sont organisés samedi de 9h à 12h au stand de tir du village. Le cortège des élèves du collège prendra ensuite le départ à 14 heures. /aes