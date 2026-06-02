Môtiers bichonne ses cibles en vue de l’Abbaye

Certaines cibles du stand de tir de Môtiers ont fait peau neuve tout récemment. La dernière ...
Môtiers bichonne ses cibles en vue de l’Abbaye

Certaines cibles du stand de tir de Môtiers ont fait peau neuve tout récemment. La dernière intervention de ce style remonte à plus de vingt ans. 

Bien que le stand de tir de Môtiers ne soit plus utilisé pour les tirs obligatoires de l'armée, il présente deux choix de cibles: militaire ou sportive. Bien que le stand de tir de Môtiers ne soit plus utilisé pour les tirs obligatoires de l'armée, il présente deux choix de cibles: militaire ou sportive.

Le stand de tir de Môtiers se prépare pour son Abbaye. Il y a quelques jours, des membres de la Noble corporation de l'Abbaye et du Prix des mousquetaires ont procédé à un changement de cibles maîtresses à la ciblerie. Une opération inhabituelle, selon leur président, Valentin Bezzola. «Elles n’avaient pas été changées depuis plus de 20 ans !  Il était nécessaire de le faire pour que les coups puissent être correctement validés.» Le stand de tir de Môtiers est utilisé six fois par année lors de trois concours précédés de tirs d’essais, le plus important étant celui de l’Abbaye qui se tient ce samedi. «Le stand est conservé, entretenu et mis aux normes actuelles afin de faire perdurer cette tradition qui a commencé il y a plus de 500 ans», explique Valentin Bezzola. 

Valentin Bezzola  : « C’est ultra important de pouvoir garder cette Abbaye ici à Môtiers. »

Ecouter le son

Particularité des installations de Môtiers, les cibles ne se situent pas tout à fait en face du stand et elles sont en hauteur. Particularité des installations de Môtiers, les cibles ne se situent pas tout à fait en face du stand et elles sont en hauteur.

Un stand atypique

Le stand de tir de Môtiers n’est plus utilisé depuis plusieurs années pour du tir sportif, ni pour des tirs obligatoires de l’armée. Ses particularités sont pourtant intéressantes aux yeux de ses habitués : «La ciblerie est située à 328 mètres du stand, qui est complètement de biais, car il regarde légèrement au sud-est alors que les cibles sont axées plein est, et, en plus, celles-ci sont en hauteur par rapport au stand, ce qui rend les tirs un peu difficiles», souligne Valentin Bezzola.

« En général, les stands de tir ont plutôt une distance de 300 mètres. »

Ecouter le son

Particularité cette année, lors des tirs d’essais, ce vendredi, un tireur visera l’œuvre d’art située au-dessus des cibles dans le cadre de la prochaine édition d’Art Môtiers qui s’ouvrira au public dès le 20 juin. Le Prix des mousquetaires et de l’Abbaye, réservé aux membres de la société, se tiendra samedi, à raison d’un tir le matin et d’un autre l’après-midi. Diverses animations sont prévues tout au long de la journée. En plus du traditionnel cortège à 18h, le clou du spectacle sera la démonstration de courses de chars romains à 19h30.


A Buttes, les tirs sont publics

A Buttes aussi, le week-end sera marqué par l’Abbaye, de vendredi dès 17h jusqu’à dimanche soir. Des tirs ouverts à tous sont organisés samedi de 9h à 12h au stand de tir du village. Le cortège des élèves du collège prendra ensuite le départ à 14 heures. /aes


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