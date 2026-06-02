Le manège Gerber menacé par le contournement de La Chaux-de-Fonds

Au total, 8 hectares de terrain du Manège Gerber, situés à l’entrée de La Chaux-de-Fonds, y compris les bâtiments du domaine, ont été vendus à l’État de Neuchâtel. L’objectif est de permettre, à terme, la réalisation des travaux de construction des futures infrastructures pour le contournement autoroutier de la ville.

Créé au début des années 2000, le manège a vu son environnement se modifier au fil du temps. Le contournement sud de La Chaux-de-Fonds et la ligne ferroviaire directe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, ainsi que la construction du centre d’entretien des Montagnes neuchâteloises auront un impact certain sur son exploitation.

Dans son communiqué, le Canton de Neuchâtel précise que l’avenir du manège sera menacé par les travaux de génie civil, les besoins de surfaces complémentaires et la nécessité de stocker de manière provisoire les importants volumes de matériaux d’excavation.

Les exploitants du manège bénéficieront de la jouissance du bien-fonds principal jusqu’à fin 2030. Certaines parcelles rachetées seront cédées à futur à l’Office fédéral des routes et aux CFF. /comm-bla