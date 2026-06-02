Festi’Neuch complet !

Le festival de musique neuchâtelois a vendu tous ses billets pour son édition 2026, une dizaine ...
Festi’Neuch complet !

Le festival de musique neuchâtelois a vendu tous ses billets pour son édition 2026, une dizaine de jours avant sa tenue. C’est la quatrième année consécutive que le festival se tient à guichets fermés.

Depuis 2023, Festi'neuch est complet avant l'ouverture de ses portes. (Photo d'archive : Sébastien Sintz) Depuis 2023, Festi'neuch est complet avant l'ouverture de ses portes. (Photo d'archive : Sébastien Sintz)

Une nouvelle édition à guichets fermés pour Festi’Neuch. Le festival neuchâtelois a annoncé ce mardi que les derniers billets pour la soirée du jeudi avaient été vendus. Les autres soirées étaient déjà complètes. C’est la quatrième année consécutive que Festi’Neuch vend tous ses sésames avant l’ouverture des portes de sa manifestation au bord du lac de Neuchâtel.

La 25 édition de Festi débute jeudi 11 juin et se poursuit jusqu’au 14 juin aux Jeunes-Rives à Neuchâtel. /comm-swe


 

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