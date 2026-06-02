Festi’Neuch complet !

Une nouvelle édition à guichets fermés pour Festi’Neuch. Le festival neuchâtelois a annoncé ce mardi que les derniers billets pour la soirée du jeudi avaient été vendus. Les autres soirées étaient déjà complètes. C’est la quatrième année consécutive que Festi’Neuch vend tous ses sésames avant l’ouverture des portes de sa manifestation au bord du lac de Neuchâtel.

La 25 édition de Festi débute jeudi 11 juin et se poursuit jusqu’au 14 juin aux Jeunes-Rives à Neuchâtel. /comm-swe