Alexandre Correa écrit pour se poser des questions

Alexandre Correa a récemment obtenu la bourse de l’Association neuchâteloise pour la création littéraire, l'ANCL. En contrepartie de cette aide, il devra écrire un ouvrage consacré au temps qui passe et à la région. Et même s’il « ne sait pas encore » quelle forme prendra ce projet, une chose est sûre : habitué aux récits plutôt postapocalyptiques, il souhaite cette fois écrire quelque chose de « joyeux ».

Au-delà de sa passion pour la littérature, développée parce que « qu'il aime créer », l’ancien guitariste est aussi éditeur. La maison d’édition « Torticolis et Frères », qu’il a cofondée avec Tristan Donzé, un ami avec qui il jouait de la musique, publie des textes d’artistes peu connus, voire totalement inconnus du grand public. Leur ambition : proposer « un autre cadre à la littérature » que celui, plus classique, qu’il juge parfois « surfait ».

Alexandre Correa, auteur et éditeur, était l’invité de La Matinale ce mardi. /yca