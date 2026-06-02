Alexandre Correa écrit pour se poser des questions

L’auteur chaux-de-fonnier a récemment reçu la bourse de l’Association neuchâteloise pour la création littéraire. L’occasion pour lui de revenir sur un parcours guidé par les hasards de la vie. Également éditeur, il souhaite insuffler un vent nouveau dans le paysage littéraire neuchâtelois.
Alexandre Correa a récemment obtenu la bourse de l’Association neuchâteloise pour la création littéraire, l'ANCL. En contrepartie de cette aide, il devra écrire un ouvrage consacré au temps qui passe et à la région. Et même s’il « ne sait pas encore » quelle forme prendra ce projet, une chose est sûre : habitué aux récits plutôt postapocalyptiques, il souhaite cette fois écrire quelque chose de « joyeux ».
Au-delà de sa passion pour la littérature, développée parce que « qu'il aime créer », l’ancien guitariste est aussi éditeur. La maison d’édition « Torticolis et Frères », qu’il a cofondée avec Tristan Donzé, un ami avec qui il jouait de la musique, publie des textes d’artistes peu connus, voire totalement inconnus du grand public. Leur ambition : proposer « un autre cadre à la littérature » que celui, plus classique, qu’il juge parfois « surfait ».
Alexandre Correa, auteur et éditeur, était l’invité de La Matinale ce mardi. /yca