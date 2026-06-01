Les organisateurs du Mood Festival affichent leur satisfaction. À leurs yeux, la 5e édition qui s’est achevée samedi sur la place Longereuse à Fleurier a été un succès, « marqué par une très forte affluence ». Ils tirent le bilan dans un communiqué diffusé dimanche soir. À la faveur d’une météo très clémente, environ 10'000 personnes ont fait le déplacement pendant les trois soirs. Aucun incident n’est signalé. Un succès qualifié d’« historique ». Dans ces circonstances, le comité annonce une sixième édition, du 28 au 30 mai 2027. /comm-jhi
Succès historique pour le Mood Festival
Plus de 10'000 personnes ont pris part au rendez-vous musical qui s’est achevé samedi à Fleurier ...
RTN
Actualités suivantes
« La quine est bonne » pour les 100 ans du Musée des Beaux-Arts
Région • Actualisé le 30.05.2026 - 11:57
Articles les plus lus
« La quine est bonne » pour les 100 ans du Musée des Beaux-Arts
Région • Actualisé le 30.05.2026 - 11:57
Une Quinzaine neuchâteloise traditionnelle avant un renouveau ?
Région • Actualisé le 29.05.2026 - 15:42
« La quine est bonne » pour les 100 ans du Musée des Beaux-Arts
Région • Actualisé le 30.05.2026 - 11:57
Le food truck de Cow Fusion s’installera au port de Saint-Blaise
Région • Actualisé le 29.05.2026 - 15:03
Fête fédérale de lutte : la candidature neuchâteloise présente son dispositif
Région • Actualisé le 29.05.2026 - 15:27
Une Quinzaine neuchâteloise traditionnelle avant un renouveau ?
Région • Actualisé le 29.05.2026 - 15:42