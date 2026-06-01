Succès historique pour le Mood Festival

Plus de 10'000 personnes ont pris part au rendez-vous musical qui s’est achevé samedi à Fleurier ...
Succès historique pour le Mood Festival

Plus de 10'000 personnes ont pris part au rendez-vous musical qui s’est achevé samedi à Fleurier. Une sixième édition est annoncée.

Le Mood Festival s'est tenu sur la place Longereuse de Fleurier. (Photo : MyVisual) Le Mood Festival s'est tenu sur la place Longereuse de Fleurier. (Photo : MyVisual)

Les organisateurs du Mood Festival affichent leur satisfaction. À leurs yeux, la 5e édition qui s’est achevée samedi sur la place Longereuse à Fleurier a été un succès, « marqué par une très forte affluence ». Ils tirent le bilan dans un communiqué diffusé dimanche soir. À la faveur d’une météo très clémente, environ 10'000 personnes ont fait le déplacement pendant les trois soirs. Aucun incident n’est signalé. Un succès qualifié d’« historique ». Dans ces circonstances, le comité annonce une sixième édition, du 28 au 30 mai 2027. /comm-jhi


 

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