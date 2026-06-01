Il y a cent ans, une icône naissait. Marilyn Monroe est née le 1er juin 1926 à Los Angeles. Norma Jeane Mortenson, de son vrai nom, a marqué l'âge d'or d'Hollywood jusqu’à sa mort mystérieuse le 4 août 1962. Le Neuvevillois Ted Rota a découvert Marilyn quand il avait onze ans. Depuis, elle fait partie de son quotidien. Il possède une énorme collection de près de 10'000 objets à son effigie. /sma
Marilyn Monroe aurait eu 100 ans ce 1er juin
Norma Jeane Mortenson est née en 1926 à Los Angeles. Elle s’est construite toute seule pour ...
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