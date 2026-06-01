Marilyn Monroe aurait eu 100 ans ce 1er juin

Norma Jeane Mortenson est née en 1926 à Los Angeles. Elle s’est construite toute seule pour ...
Marilyn Monroe aurait eu 100 ans ce 1er juin

Norma Jeane Mortenson est née en 1926 à Los Angeles. Elle s’est construite toute seule pour devenir l’icône qu’elle est aujourd’hui. Le Neuvevillois Ted Rota est un fan inconditionnel de l’artiste. Rencontre.

Ted Rota chez lui entouré de sa collection sur Marilyn Monroe. Ted Rota chez lui entouré de sa collection sur Marilyn Monroe.

Il y a cent ans, une icône naissait. Marilyn Monroe est née le 1er juin 1926 à Los Angeles. Norma Jeane Mortenson, de son vrai nom, a marqué l'âge d'or d'Hollywood jusqu’à sa mort mystérieuse le 4 août 1962. Le Neuvevillois Ted Rota a découvert Marilyn quand il avait onze ans. Depuis, elle fait partie de son quotidien. Il possède une énorme collection de près de 10'000 objets à son effigie. /sma

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