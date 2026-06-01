« Ma Commune à la Une » : La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds se prépare à écrire une nouvelle page de son histoire en devenant la première Capitale culturelle suisse en 2027 (lcdf27). À quelques mois de l'événement, les organisateurs ont levé le voile sur une programmation ambitieuse qui s'étendra sur douze mois et réunira quelque 300 manifestations. Pour Anthony Picard, fondateur et éditeur de l'hebdomadaire Le Ô, cette annonce marque le début d'une véritable effervescence culturelle dans la Métropole horlogère. Concerts, spectacles, expositions, projets participatifs, retour du carnaval ou encore événements investissant des lieux inattendus témoignent d'une volonté claire : faire de la culture un moteur de rassemblement et de rayonnement pour toute la région.

Au-delà de la richesse de la programmation, lcdf27 entend également transformer le regard porté sur la ville. Les organisateurs souhaitent valoriser autant les lieux emblématiques que les quartiers, en invitant les habitants à redécouvrir leur cité sous un nouveau jour. De la place du Marché aux Anciens Abattoirs, en passant par la gare ou encore le tarmac des Éplatures, La Chaux-de-Fonds deviendra un immense terrain d'expression artistique. Pour Anthony Picard, cette Capitale culturelle dépasse largement le cadre d'un simple agenda d'animations : elle porte l'ambition de fédérer une population, de renforcer l'identité locale et de faire rayonner tout le canton bien au-delà de ses frontières.