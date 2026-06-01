« Ma Commune à la Une » : La Chaux-de-Fonds

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec ...
« Ma Commune à la Une » : La Chaux-de-Fonds

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec les hebdomadaires qui font vivre nos régions.

Anthony Picard, éditeur et fondateur du Ô, dans « La Matinale ». Anthony Picard, éditeur et fondateur du Ô, dans « La Matinale ».

La Chaux-de-Fonds se prépare à écrire une nouvelle page de son histoire en devenant la première Capitale culturelle suisse en 2027 (lcdf27). À quelques mois de l'événement, les organisateurs ont levé le voile sur une programmation ambitieuse qui s'étendra sur douze mois et réunira quelque 300 manifestations. Pour Anthony Picard, fondateur et éditeur de l'hebdomadaire Le Ô, cette annonce marque le début d'une véritable effervescence culturelle dans la Métropole horlogère. Concerts, spectacles, expositions, projets participatifs, retour du carnaval ou encore événements investissant des lieux inattendus témoignent d'une volonté claire : faire de la culture un moteur de rassemblement et de rayonnement pour toute la région.

Au-delà de la richesse de la programmation, lcdf27 entend également transformer le regard porté sur la ville. Les organisateurs souhaitent valoriser autant les lieux emblématiques que les quartiers, en invitant les habitants à redécouvrir leur cité sous un nouveau jour. De la place du Marché aux Anciens Abattoirs, en passant par la gare ou encore le tarmac des Éplatures, La Chaux-de-Fonds deviendra un immense terrain d'expression artistique. Pour Anthony Picard, cette Capitale culturelle dépasse largement le cadre d'un simple agenda d'animations : elle porte l'ambition de fédérer une population, de renforcer l'identité locale et de faire rayonner tout le canton bien au-delà de ses frontières.

« Ma Commune à la Une » revient la semaine prochaine avec le journal de l’Entre-deux-Lacs, le Bulcom, dans « La Matinale », à 8h15. /rde


 

Actualités suivantes

Centrale solaire sur rails : bilan très positif après un an d’exploitation

Centrale solaire sur rails : bilan très positif après un an d’exploitation

Région    Actualisé le 03.06.2026 - 10:00

« Faites-nous rire » : Quand l’été tourne à la garden-party de l’enfer pour Nathalie Devantay

« Faites-nous rire » : Quand l’été tourne à la garden-party de l’enfer pour Nathalie Devantay

Région    Actualisé le 03.06.2026 - 09:41

Changement à la tête du POP neuchâtelois

Changement à la tête du POP neuchâtelois

Région    Actualisé le 02.06.2026 - 16:52

Fouilles à Colombier : des murs de la villa gallo-romaine font leur apparition

Fouilles à Colombier : des murs de la villa gallo-romaine font leur apparition

Région    Actualisé le 02.06.2026 - 16:28

Articles les plus lus

Une nouvelle publication pour promouvoir le canton de Neuchâtel

Une nouvelle publication pour promouvoir le canton de Neuchâtel

Région    Actualisé le 02.06.2026 - 14:45

Neuchâtel veut sauver le collège des Sablons

Neuchâtel veut sauver le collège des Sablons

Région    Actualisé le 02.06.2026 - 15:24

Fouilles à Colombier : des murs de la villa gallo-romaine font leur apparition

Fouilles à Colombier : des murs de la villa gallo-romaine font leur apparition

Région    Actualisé le 02.06.2026 - 16:28

Changement à la tête du POP neuchâtelois

Changement à la tête du POP neuchâtelois

Région    Actualisé le 02.06.2026 - 16:52