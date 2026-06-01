Le Bocca rejoint les Grandes tables suisses

Le chef du restaurant de St-Blaise vient d’être accepté au sein de la prestigieuse association ...
Le Bocca rejoint les Grandes tables suisses

Le  chef du restaurant de St-Blaise vient d’être accepté au sein de la prestigieuse association de promotion des métiers gastronomiques.

Les nouveaux membres des Grandes tables suisses (Alexandre Luquet est le cinquième en partant de la gauche). (Photo : Grande tables suisses). Les nouveaux membres des Grandes tables suisses (Alexandre Luquet est le cinquième en partant de la gauche). (Photo : Grande tables suisses).

Le Bocca annonce son entrée au sein de l’association Grandes tables suisses. Les responsables du restaurant de St-Blaise l’annoncent lundi matin dans un communiqué. En tout, cinq nouveaux chefs romands ont été accueillis lors de l’assemblée générale annuelle de l’association, dimanche et lundi au Tessin. Le Bocca est la seule adresse neuchâteloise à figurer sur la liste.

Les Grandes tables regroupent des cuisiniers de toute la Suisse qui ont pour ambition de promouvoir ensemble les métiers de la gastronomie et de l’accueil ainsi que la cuisine gastronomique en Suisse. L’entrée dans ce club très sélectif est vécu par l’équipe du Bocca comme une reconnaissance de « l’excellence culinaire et l’engagement constant de toute son équipe ».

Le Bocca a été repris début 2023 par Alexandre Luquet et Ana Ronc. /comm-jhi


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Meurtre à Ste-Croix: le Parquet vaudois seul en charge de l'affaire

Meurtre à Ste-Croix: le Parquet vaudois seul en charge de l'affaire

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:49

Une nouvelle association pour soutenir les pinots noirs neuchâtelois

Une nouvelle association pour soutenir les pinots noirs neuchâtelois

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:30

FELCO rachète un concurrent

FELCO rachète un concurrent

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:24

« Ma Commune à la Une » : La Chaux-de-Fonds

« Ma Commune à la Une » : La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 09:50

Articles les plus lus

Succès historique pour le Mood Festival

Succès historique pour le Mood Festival

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 06:11

« Ma Commune à la Une » : La Chaux-de-Fonds

« Ma Commune à la Une » : La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 09:50

FELCO rachète un concurrent

FELCO rachète un concurrent

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:24

Une nouvelle association pour soutenir les pinots noirs neuchâtelois

Une nouvelle association pour soutenir les pinots noirs neuchâtelois

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:30

Chevaliers et ménestrels grimpent à la Collégiale

Chevaliers et ménestrels grimpent à la Collégiale

Région    Actualisé le 31.05.2026 - 16:40

Succès historique pour le Mood Festival

Succès historique pour le Mood Festival

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 06:11

« Ma Commune à la Une » : La Chaux-de-Fonds

« Ma Commune à la Une » : La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 09:50

FELCO rachète un concurrent

FELCO rachète un concurrent

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:24

Les puces fourmillent de monde à Valangin

Les puces fourmillent de monde à Valangin

Région    Actualisé le 30.05.2026 - 16:33

Un livre pour raconter le Rougequeue à front blanc

Un livre pour raconter le Rougequeue à front blanc

Région    Actualisé le 31.05.2026 - 09:54

Chevaliers et ménestrels grimpent à la Collégiale

Chevaliers et ménestrels grimpent à la Collégiale

Région    Actualisé le 31.05.2026 - 16:40

Succès historique pour le Mood Festival

Succès historique pour le Mood Festival

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 06:11