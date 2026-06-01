Le Bocca rejoint les Grandes tables suisses

Le Bocca annonce son entrée au sein de l’association Grandes tables suisses. Les responsables du restaurant de St-Blaise l’annoncent lundi matin dans un communiqué. En tout, cinq nouveaux chefs romands ont été accueillis lors de l’assemblée générale annuelle de l’association, dimanche et lundi au Tessin. Le Bocca est la seule adresse neuchâteloise à figurer sur la liste.

Les Grandes tables regroupent des cuisiniers de toute la Suisse qui ont pour ambition de promouvoir ensemble les métiers de la gastronomie et de l’accueil ainsi que la cuisine gastronomique en Suisse. L’entrée dans ce club très sélectif est vécu par l’équipe du Bocca comme une reconnaissance de « l’excellence culinaire et l’engagement constant de toute son équipe ».

Le Bocca a été repris début 2023 par Alexandre Luquet et Ana Ronc. /comm-jhi