FELCO rachète un concurrent

Le groupe Flisch, propriétaire de FELCO, fait l’acquisition d’une autre marque suisse de sécateurs ...
FELCO rachète un concurrent

Le groupe Flisch, propriétaire de FELCO, fait l’acquisition d’une autre marque suisse de sécateurs, Leyat, fondée en Valais il y a plus d’un siècle.

Nabil Francis, CEO de FELCO et Didier Auderset, associé gérant de Leyat. (Photo libre de droits). Nabil Francis, CEO de FELCO et Didier Auderset, associé gérant de Leyat. (Photo libre de droits).

Consolidation dans le secteur du sécateur. Le groupe familial suisse Flisch, propriétaire de FELCO, annonce lundi matin dans un communiqué l’acquisition de la marque Leyat. L’entreprise spécialisée dans les outils de jardin a une importance historique, puisqu’il s’agit du plus ancien fabricant de sécateurs. Fondée en Valais en 1917, la marque a actuellement son siège à Bevaix.

Flisch n’a pas dévoilé le montant de cette acquisition, ni les conséquences sur l’emploi. Le groupe annonce son intention de « prendre soin de l’héritage historique de l’entreprise et développer davantage la marque ».

Leyat compte actuellement une vingtaine d’employés, soit environ dix fois moins que FELCO, qui est basée aux Geneveys-sur-Coffrane. Elle est principalement active sur le marché national. En plus de ces deux marques, le groupe Flisch est également propriétaire de la marque suisse Alpen, spécialisée dans les outils et d'accessoires d'élagage. /jhi


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