Appel d’air repart sur les routes pour sensibiliser à la santé mentale des jeunes

Appel d'air lance sa tournée 2026 dès le 6 juin. Accompagné par une équipe de jeunes animateurs ...
Appel d’air repart sur les routes pour sensibiliser à la santé mentale des jeunes

Appel d'air lance sa tournée 2026 dès le 6 juin. Accompagné par une équipe de jeunes animateurs formés à la sensibilisation à la santé mentale, le programme part à la rencontre des jeunes de l'Arc jurassien.

Appel d’air intervient principalement dans le cadre d’événements publics, comme au Chant du Gros en 2025. (Photo : Pro Junior Arc jurassien – Kalai Ramu). Appel d’air intervient principalement dans le cadre d’événements publics, comme au Chant du Gros en 2025. (Photo : Pro Junior Arc jurassien – Kalai Ramu).

Appel d’air repart sur les routes de l’Arc jurassien pour sensibiliser à la santé mentale. Le programme Appel d’air, porté par Pro Junior Arc jurassien, lance une nouvelle tournée à travers les cantons de Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois, dès le 6 juin 2026. Accompagnée de jeunes animateurs formés, l’équipe ira à la rencontre des jeunes de 12 à 25 ans directement dans l’espace public afin d’aborder la santé mentale de manière accessible et sans tabou.

Une trentaine de sorties sont prévues jusqu’en octobre, notamment lors d’événements comme le slowUp Jura, le NIFFF ou dans différentes piscines de la région. À bord de son bus VW emblématique, l’équipe proposera des quiz interactifs, des échanges et des informations sur les ressources d’aide.

Cette démarche intervient dans un contexte préoccupant : selon l’Observatoire suisse de la santé, la détresse psychologique chez les jeunes est en hausse depuis la pandémie, touchant près de 18 % de la population. Appel d’air entend ainsi renforcer la prévention en allant directement à la rencontre des jeunes. /comm-aca


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Marilyn Monroe aurait eu 100 ans ce 1er juin

Marilyn Monroe aurait eu 100 ans ce 1er juin

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 17:22

Le NIFFF se prépare à fêter son quart de siècle

Le NIFFF se prépare à fêter son quart de siècle

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 15:39

Le Bocca rejoint les Grandes tables suisses

Le Bocca rejoint les Grandes tables suisses

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 14:58

Engagement neuchâtelois contre la violence

Engagement neuchâtelois contre la violence

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 11:27

Articles les plus lus

Meurtre à Ste-Croix: le Parquet vaudois seul en charge de l'affaire

Meurtre à Ste-Croix: le Parquet vaudois seul en charge de l'affaire

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:49

Engagement neuchâtelois contre la violence

Engagement neuchâtelois contre la violence

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 11:27

Le Bocca rejoint les Grandes tables suisses

Le Bocca rejoint les Grandes tables suisses

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 14:58

Le NIFFF se prépare à fêter son quart de siècle

Le NIFFF se prépare à fêter son quart de siècle

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 15:39

Meurtre à Ste-Croix: le Parquet vaudois seul en charge de l'affaire

Meurtre à Ste-Croix: le Parquet vaudois seul en charge de l'affaire

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:49

Engagement neuchâtelois contre la violence

Engagement neuchâtelois contre la violence

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 11:27

Le Bocca rejoint les Grandes tables suisses

Le Bocca rejoint les Grandes tables suisses

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 14:58

Une nouvelle association pour soutenir les pinots noirs neuchâtelois

Une nouvelle association pour soutenir les pinots noirs neuchâtelois

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 16:56

« Ma Commune à la Une » : La Chaux-de-Fonds

« Ma Commune à la Une » : La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 09:50

FELCO rachète un concurrent

FELCO rachète un concurrent

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:24

Meurtre à Ste-Croix: le Parquet vaudois seul en charge de l'affaire

Meurtre à Ste-Croix: le Parquet vaudois seul en charge de l'affaire

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 10:49

Une nouvelle association pour soutenir les pinots noirs neuchâtelois

Une nouvelle association pour soutenir les pinots noirs neuchâtelois

Région    Actualisé le 01.06.2026 - 16:56