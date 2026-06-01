Appel d’air repart sur les routes pour sensibiliser à la santé mentale des jeunes

Appel d’air repart sur les routes de l’Arc jurassien pour sensibiliser à la santé mentale. Le programme Appel d’air, porté par Pro Junior Arc jurassien, lance une nouvelle tournée à travers les cantons de Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois, dès le 6 juin 2026. Accompagnée de jeunes animateurs formés, l’équipe ira à la rencontre des jeunes de 12 à 25 ans directement dans l’espace public afin d’aborder la santé mentale de manière accessible et sans tabou.

Une trentaine de sorties sont prévues jusqu’en octobre, notamment lors d’événements comme le slowUp Jura, le NIFFF ou dans différentes piscines de la région. À bord de son bus VW emblématique, l’équipe proposera des quiz interactifs, des échanges et des informations sur les ressources d’aide.

Cette démarche intervient dans un contexte préoccupant : selon l’Observatoire suisse de la santé, la détresse psychologique chez les jeunes est en hausse depuis la pandémie, touchant près de 18 % de la population. Appel d’air entend ainsi renforcer la prévention en allant directement à la rencontre des jeunes. /comm-aca