Chevaliers et ménestrels grimpent à la Collégiale

Neuchâtel a remonté le temps l’espace d’un week-end. La 3e édition de Médiéneuch s’est tenue samedi et dimanche sur la colline du Château. Un événement qui a vu le jour sous l’impulsion de la compagnie des Maliciens. Créée en 2013, elle a comme but de promouvoir l’histoire médiévale de manière fidèle, notamment à travers des activités de reconstitution historique.

À Neuchâtel, les visiteurs ont pu entrer dans l'ambiance à travers diverses animations. Au programme de ces deux jours, les visiteurs ont notamment pu assister à des démonstrations de coupes à l’épée, de la danse, des concerts et même une bataille.

« Ce qui me plaît dans ce genre d’événements, c’est l’évasion. Quand on recherche un peu sur la période, on imagine à quoi cela ressemblait au nord ou au sud. Tolkien parlait " d’escapisme" », explique Christophe Guenod, président de l’association.

En milieu d’après-midi ce dimanche, le cloître était rempli de familles venues écouter des contes, tandis que deux troupes de chevaliers se faisaient face au pied de la statue du réformateur Guillaume Farel. /lre