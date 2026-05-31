Chevaliers et ménestrels grimpent à la Collégiale

La 3e édition de Médiéneuch s'est tenue ce week-end à Neuchâtel. L’atmosphère du Moyen-Âge ...
Chevaliers et ménestrels grimpent à la Collégiale

La 3e édition de Médiéneuch s'est tenue ce week-end à Neuchâtel. L’atmosphère du Moyen-Âge s’est emparée de la colline du Château.

La bataille a été l'un des moments forts de ce week-end à Neuchâtel. La bataille a été l'un des moments forts de ce week-end à Neuchâtel.

Neuchâtel a remonté le temps l’espace d’un week-end. La 3e édition de Médiéneuch s’est tenue samedi et dimanche sur la colline du Château. Un événement qui a vu le jour sous l’impulsion de la compagnie des Maliciens. Créée en 2013, elle a comme but de promouvoir l’histoire médiévale de manière fidèle, notamment à travers des activités de reconstitution historique.

À Neuchâtel, les visiteurs ont pu entrer dans l'ambiance à travers diverses animations. Au programme de ces deux jours, les visiteurs ont notamment pu assister à des démonstrations de coupes à l’épée, de la danse, des concerts et même une bataille.

« Ce qui me plaît dans ce genre d’événements, c’est l’évasion. Quand on recherche un peu sur la période, on imagine à quoi cela ressemblait au nord ou au sud. Tolkien parlait " d’escapisme" », explique Christophe Guenod, président de l’association.

En milieu d’après-midi ce dimanche, le cloître était rempli de familles venues écouter des contes, tandis que deux troupes de chevaliers se faisaient face au pied de la statue du réformateur Guillaume Farel. /lre

Reportage à Médiéneuch:

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Un livre pour raconter le Rougequeue à front blanc

Un livre pour raconter le Rougequeue à front blanc

Région    Actualisé le 31.05.2026 - 09:54

Les puces fourmillent de monde à Valangin

Les puces fourmillent de monde à Valangin

Région    Actualisé le 30.05.2026 - 16:33

« La quine est bonne » pour les 100 ans du Musée des Beaux-Arts

« La quine est bonne » pour les 100 ans du Musée des Beaux-Arts

Région    Actualisé le 30.05.2026 - 11:57

Près de 150 Fêtes des voisins à Neuchâtel

Près de 150 Fêtes des voisins à Neuchâtel

Région    Actualisé le 30.05.2026 - 11:34

Articles les plus lus

Une Quinzaine neuchâteloise traditionnelle avant un renouveau ?

Une Quinzaine neuchâteloise traditionnelle avant un renouveau ?

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 15:42

Près de 150 Fêtes des voisins à Neuchâtel

Près de 150 Fêtes des voisins à Neuchâtel

Région    Actualisé le 30.05.2026 - 11:34

« La quine est bonne » pour les 100 ans du Musée des Beaux-Arts

« La quine est bonne » pour les 100 ans du Musée des Beaux-Arts

Région    Actualisé le 30.05.2026 - 11:57

Les puces fourmillent de monde à Valangin

Les puces fourmillent de monde à Valangin

Région    Actualisé le 30.05.2026 - 16:33