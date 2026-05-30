Près de 150 Fêtes des voisins à Neuchâtel

Plus de 3'800 personnes ont participé aux différents rassemblements organisés sur le territoire ...
Près de 150 Fêtes des voisins à Neuchâtel

Plus de 3'800 personnes ont participé aux différents rassemblements organisés sur le territoire communal, communique ce samedi la Ville de Neuchâtel.

Une des nombreuses Fêtes des voisins organisées sur le territoire communal de Neuchâtel, ici à Verger-Rond 10. (Photo: Daniel Gandoy) Une des nombreuses Fêtes des voisins organisées sur le territoire communal de Neuchâtel, ici à Verger-Rond 10. (Photo: Daniel Gandoy)

La Fête des voisins séduit toujours autant à Neuchâtel. La Ville communique samedi que près de 150 évènements ont été annoncés cette année au Service de la cohésion sociale, dont 116 pour la seule journée de vendredi. Selon les estimations fournies par les organisateurs des différentes fêtes, plus de 3'800 personnes ont pris part aux rassemblements.

Organisée dans la commune depuis 2011, la manifestation vise à renforcer les liens entre habitants d'un même immeuble ou d'un même quartier. La Ville a accompagné l'évènement en fournissant du matériel promotionnel ainsi que des tables et des bancs pour les plus grandes fêtes. Les organisateurs ont jusqu'à dimanche soir pour envoyer leurs meilleurs clichés et participer à un concours. /comm-jpp 


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