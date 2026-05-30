Les puces fourmillent de monde à Valangin

La 41e édition de la Foire aux puces s’est tenue samedi dans le vieux bourg. Un événement qui ...
Les puces fourmillent de monde à Valangin

La 41e édition de la Foire aux puces s’est tenue samedi dans le vieux bourg. Un événement qui se démarque des autres par son atmosphère familiale.

Le monde s'est pressé dès le matin samedi dans les rues du vieux Valangin. Le monde s'est pressé dès le matin samedi dans les rues du vieux Valangin.

Événement toujours attendu à Valangin, la 41e Foire aux puces et artisanat s’est tenue samedi dans le vieux bourg. Une septantaine de stands se sont installés pour l’occasion entre le château et la collégiale.

Parmi les exposants, on y trouvait avant tout des gens du village, dont certains ont connu les débuts de l’événement. C’est le cas de Jean-Claude, valanginois de naissance. « Plus que pour les bonnes affaires, j’aime retrouver l’ambiance de mon village ! »

Reportage à la foire aux puces:

Ecouter le son

La société Sport et Loisirs Valangin met un point d’honneur à perpétuer cet événement. « Le cadre est magnifique, et les marchands aiment la simplicité et la sympathie de notre événement. », note François Fontana, le président.

Au fil des années, les organisateurs ont également ouvert le marché aux artisans. La formule semble plaire. En témoigne la lignée de voitures parquées le long de la route de Dombresson en direction du hameau de la Borcarderie. /lre


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« La quine est bonne » pour les 100 ans du Musée des Beaux-Arts

« La quine est bonne » pour les 100 ans du Musée des Beaux-Arts

Région    Actualisé le 30.05.2026 - 11:57

Près de 150 Fêtes des voisins à Neuchâtel

Près de 150 Fêtes des voisins à Neuchâtel

Région    Actualisé le 30.05.2026 - 11:34

Une Quinzaine neuchâteloise traditionnelle avant un renouveau ?

Une Quinzaine neuchâteloise traditionnelle avant un renouveau ?

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 15:42

Fête fédérale de lutte : la candidature neuchâteloise présente son dispositif

Fête fédérale de lutte : la candidature neuchâteloise présente son dispositif

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 15:27

Articles les plus lus

En route pour Berne : Fabien Fivaz

En route pour Berne : Fabien Fivaz

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 11:28

Le Locle s’écrie « OLLÉ » !

Le Locle s’écrie « OLLÉ » !

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 14:20

A Lignières, la Société de développement va changer de visages

A Lignières, la Société de développement va changer de visages

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 14:55

Le food truck de Cow Fusion s’installera au port de Saint-Blaise

Le food truck de Cow Fusion s’installera au port de Saint-Blaise

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 15:03