Les puces fourmillent de monde à Valangin

Événement toujours attendu à Valangin, la 41e Foire aux puces et artisanat s’est tenue samedi dans le vieux bourg. Une septantaine de stands se sont installés pour l’occasion entre le château et la collégiale.
Parmi les exposants, on y trouvait avant tout des gens du village, dont certains ont connu les débuts de l’événement. C’est le cas de Jean-Claude, valanginois de naissance. « Plus que pour les bonnes affaires, j’aime retrouver l’ambiance de mon village ! »
Reportage à la foire aux puces:
La société Sport et Loisirs Valangin met un point d’honneur à perpétuer cet événement. « Le cadre est magnifique, et les marchands aiment la simplicité et la sympathie de notre événement. », note François Fontana, le président.
Au fil des années, les organisateurs ont également ouvert le marché aux artisans. La formule semble plaire. En témoigne la lignée de voitures parquées le long de la route de Dombresson en direction du hameau de la Borcarderie. /lre