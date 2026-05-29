Une Quinzaine neuchâteloise traditionnelle avant un renouveau ?

C’est un évènement qui valorise le centre-ville de Neuchâtel et ses commerçants. La Quinzaine neuchâteloise démarre ce samedi. Une version classique est proposée, avant peut-être des changements dès l’année prochaine.
Des commerçants qui sortent dans la rue et qui proposent de bonnes affaires. Et autour d’eux, des animations gratuites : musique, spectacle de rue ou encore cuisine du monde. La Quinzaine neuchâteloise revient ce samedi et le suivant. Cette braderie est organisée par Neuchâtel Centre, l’association des commerces et services du centre-ville. Marc Othenin-Girard en est le responsable au sein du comité. Si la Quinzaine se décline cette année encore dans une version « classique et habituelle », elle pourrait prendre une forme différente dès la prochaine édition, imagine Gilles Crelier, président de Neuchâtel Centre. « Ça serait chouette qu’on puisse étendre sur deux-trois mois l’été. » Sous quelle forme ? « La Quinzaine, puis de petits rappels, car c’est assez cher à organiser », répond le patron du bar l’Univers.
Gilles Crelier : « On veut essayer de faire plus, oui. »
De nombreuses d’animations
Au programme de cette Quinzaine, des commerces à ciel ouvert, des promotions, mais aussi tout un panel d’animations : « Il y aura des concerts, la présence de fanfares, des foodtrucks et, pour les enfants, un carrousel ou encore des clowns. Il y a vraiment de quoi passer deux jolis samedis », selon Gilles Crelier.
« C’est aussi un moyen de découvrir et redécouvrir notre ville. On ne se rend pas forcément compte comme elle est belle et super. »
La Quinzaine Neuchâteloise, c’est également des moments de partage et de discussion entre les clients et les commerçants, relate Gilles Crelier. « Notre association y tient un stand devant la fontaine de la Justice. On est preneur de l’avis des gens », ajoute encore le président de Neuchâtel Centre.
« On peut venir nous remercier ou venir gueuler sur des choses qui déplaisent. »
La Quinzaine neuchâteloise commence donc ce samedi au centre-ville et se termine samedi 6 juin. /jpp