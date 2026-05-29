Une Quinzaine neuchâteloise traditionnelle avant un renouveau ?

Des commerçants qui sortent dans la rue et qui proposent de bonnes affaires. Et autour d’eux, des animations gratuites : musique, spectacle de rue ou encore cuisine du monde. La Quinzaine neuchâteloise revient ce samedi et le suivant. Cette braderie est organisée par Neuchâtel Centre, l’association des commerces et services du centre-ville. Marc Othenin-Girard en est le responsable au sein du comité. Si la Quinzaine se décline cette année encore dans une version « classique et habituelle », elle pourrait prendre une forme différente dès la prochaine édition, imagine Gilles Crelier, président de Neuchâtel Centre. « Ça serait chouette qu’on puisse étendre sur deux-trois mois l’été. » Sous quelle forme ? « La Quinzaine, puis de petits rappels, car c’est assez cher à organiser », répond le patron du bar l’Univers.